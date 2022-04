Ecatepec, Méx.- Más de 300 jóvenes que se encontraban en una fiesta clandestina en el interior de un salón privado, en la colonia Valle de Aragón Tercera Sección, en la que consumían bebidas alcohólicas y usaban solventes, fueron desalojados por funcionarios del ayuntamiento de Ecatepec.

Personal de las áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Protección Civil y Seguridad Pública suspendieron el evento, pues el lugar no contaba con las licencias pertinentes para su legal funcionamiento, además de que no acataban las medidas sanitarias para inhibir contagios de Covid-19 entre los asistentes, motivo por el que los jóvenes fueron evacuados de lugar y se colocaron sellos de suspensión al inmueble.





El alcalde Fernando Vilchis informó que personal de diversas áreas del ayuntamiento reforzaron los operativos contra la venta ilegal de bebidas embriagantes y las fiestas masivas, para salvaguardar la integridad de los jóvenes, algunos de ellos menores de edad, que acuden a este tipo de eventos, en los que comúnmente se consumen bebidas alcohólicas y estupefacientes.

“El objetivo de la suspensión de eventos o establecimientos que operan de manera irregular, es que nuestros hijos, los jóvenes y adolescentes de Ecatepec, no acudan o se aparten de este tipo de lugares en los que no se cuentan con las medidas de seguridad pertinentes, ni cuentan con los permisos para su legal funcionamiento; se trata de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad de los muchachos”, comentó.



Durante los operativos que implementaron durante el fin de semana, también fueron suspendidos los bares “La Antillana”, La Bandolera y “La Chingada”, ubicados en las colonias Valle de Aragón, Valle de Aragón Tercera Sección y Mexicanos Unidos, respectivamente, por no contar con las licencias para su legal funcionamiento.



A una tienda de abarrotes de la colonia Ciudad Azteca también le colocaron sellos de suspensión por vender bebidas alcohólicas preparadas; mientras que a los propietarios de dos domicilios particulares en los que vendían micheladas se les apercibió para que dejaran de realzar esa actividad.





