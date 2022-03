Nezahualcóyotl, Méx.- El ayuntamiento de Nezahualcóyotl no aplicará multas a los conductores de automóviles que circulen este miércoles, debido a la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que los agentes de Tránsito Municipal los exhortarán a guardar sus vehículos.

El gobierno local informó que los elementos de la corporación les pedirán a los conductores de unidades que tienen restringido circular hoy, que regresen a su casa o que la estacionen en algún punto mientras se cumple el horario en el que no podrán transitar

“Solo si los choferes no acatan el exhorto que les hagan los agentes de Tránsito de no circular por la contingencia ambiental, se les aplicaría la multa que establece el Reglamento de Tránsito, lo que se busca no es perjudicarlos porque muchos no están enterados de que se restringió la circulación de los vehículos por eso se hará el llamado en primera instancia para que no saquen a la calle su automóvil”, dijo el vocero del ayuntamiento.

Personal de las diferentes áreas del gobierno municipal también realiza recorridos por las colonias de Ciudad Neza para solicitar a los negocios que no deben tener actividades hoy por la contingencia ambiental, como hojalaterías, talleres mecánicos, pollerías donde utilizan carbón para prepararlos, así como herrerías, entre otros.

También, los funcionarios los exhortarán a que no lleven a cabo esas actividades, antes de aplicarles alguna multa.

El ayuntamiento suspendió este miércoles labores de bacheo, así como la utilización de vehículos que emplean diésel para su funcionamiento para reducir la emisión de partículas contaminantes.

