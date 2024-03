El Jefe de Gobierno Martí Batres sostuvo que ya envió al Congreso de la Ciudad de México las ternas para la sustitución de las personas titulares de 6 demarcaciones, donde pidieron licencia para separarse del cargo de manera definitiva los alcaldes que fueron electos en 2018.

Batres aseguró que los legisladores locales ya tienen las ternas para designar a los alcaldes sustitutos en Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Xochimilco, pues su Gobierno las ha enviado al Congreso capitalino en tiempo y forma.

“Las ternas ya las tiene el Congreso de la Ciudad de México, lo que esperamos es que resuelva, solo faltaría enviar la terna de Milpa Alta”, explicó el Mandatario, en conferencia.

EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que 7 de 16 Alcaldías, tienen un encargado de despacho porque el Congreso local no ha designado a los titulares, pese a que la Ley establece que debe hacerlo en un plazo no mayor a 60 días desde que los ahora ex alcaldes pidieron licencia definitiva, como es el caso de Iztapalapa y Benito Juárez, donde Clara Brugada y Santiago Taboada se separaron del cargo en noviembre y diciembre de 2023, respectivamente.

“La terna de Iztapalapa la tienen desde finales del año pasado. Todas las han tenido en tiempo y forma, nosotros no hemos excedido los tiempos legales en el envío de las ternas correspondientes”, enfatizó Batres.

