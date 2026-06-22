El Festival Grasa y Gasolina, con motivo del Día del Padre, reunió a más de 25 mil personas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

En un comunicado, la demarcación explicó que esta celebración contó con una exposición de más de 500 vehículos como motos y autos clásicos, así como ropa de los años 60 y música de la época

Agregó que en el festejo estuvo la presentación de grupos como Nicotina, Atomic Psychos, The Killing Floors Angels, entre otras, cuyos ritmos de rock and roll y rockabilly pusieron a bailar a los asistentes.

Además, dijo que durante el evento se rompió el récord nacional de baile stroll, a lo cual se sumaron exhibiciones de arte gráfico, venta de artículos relacionados con la cultura automotriz y motocicletas, así como una función de lucha libre.

La alcaldesa Evelyn Parra señaló que este encuentro fue organizado para reconocer y celebrar a los padres de familia con una jornada de convivencia y entretenimiento.

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