A partir de las 15:00 horas del domingo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I de la contingencia ambiental atmosférica provocada por exceso de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pero ¿cómo aplicará el Hoy No Circula este 20 de mayo?

El programa Hoy no Circula es una medida que se aplica con la finalidad de reducir las emisiones de gases que contaminan la atmósfera.

Para este lunes 20 de mayo, el Hoy No Circula contemplará a autos con holograma 1 y 2, engomado amarillo, al igual que a coches foráneos con placas que terminen en 5 y 6.

Dicha estrategia abarca a todos los vehículos que circulen en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México.

Particularmente, se emplea en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Edomex: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

#ComunicadoCAMe

📢Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas a partir de las 15:00h.

Más información en https://t.co/T7sK7KLLmP pic.twitter.com/E41JmboPNE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 19, 2024

Lee también: Se suspende Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

Cabe recordar que el programa tienen un horario de funcionamiento desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

No obstante, hay excepciones a la regla para quienes no aplica el programa: vehículos eléctricos e híbridos; aquellos que porten holograma “00” o “0” vigente, con engomado diferente al color rojo y terminación de placa 3 y 4; de uso particular destinados para urgencias médicas; de transporte escolar y de personal; los que tengan como finalidad cortejos fúnebres o transporte de servicios funerarios; para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad; vehículos que transporten mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, al igual que las unidades revolvedoras de concreto.

Lee también: ¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX?

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX, si un auto no respeta el programa Hoy No Circula, la multa que le corresponde es de 20 a 30 UMAs, que representan la Unidad de Medida y Actualización. En el caso del Estado de México la multa es de 20 UMAs. Esto significa que en CDMX es de $2,171.40 a $3,257.10 mientras que en el Estado de México es de $2,171.40.

Así, si en la CDMX no respetas los días de circulación del programa el monto que deberás pagar oscila entre los mil 924 y los 2 mil 886 pesos.

*Con información de Bruno Dagio

Hoy no circula. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rmlgv