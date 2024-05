El programa Hoy No Circula es una estrategia de movilidad que se encuentra vigente en la CDMX y tiene como fin reducir la emisión de gases contaminantes. Si no estás al tanto de esta normativa y llegas a circular un día que no te corresponde, te contamos qué tan cara te puede salir la multa.

El Hoy No Circula es un programa a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, según el cual todos los autos que circulen en la CDMX deberán de acatar las reglas, en caso de no hacerlo los conductores son acreedores de una infracción.

Cabe decir que esta iniciativa no es exclusiva de la CDMX también se aplica el programa en el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Morelos, estados que corresponden a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esta es la multa que deberás pagar si no respetas el Hoy No Circula

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX, si un auto no respeta el programa Hoy No Circula, la multa que le corresponde es de 20 a 30 UMAs, que representan la Unidad de Medida y Actualización. En el caso del Estado de México la multa es de 20 UMAs. Esto significa que en CDMX es de $2,171.40 a $3,257.10 mientras que en el Estado de México es de $2,171.40

¿Por qué es importante el programa Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX detalló en su portal que su objetivo principal al implementar el Hoy No Circula corresponde a "establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo".

Dicho lo anterior, en caso de que decidas visitar la CDMX durante vacaciones o algún fin de semana, te recomendamos consultar qué día no puedes circular para evitar el costo de la multa.

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Dentro del programa Hoy No Circula existen algunas unidades que están exentas, lo que quiere decir que no todos pueden obtener una multa por no seguir las restricciones. A continuación te compartimos la lista de las unidades que no tienen limitaciones.

Tractores agrícolas. Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera. Motocicletas. Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos. Vehículos eléctricos. Vehículos híbridos e híbridos enchufables. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico. Automotores con matrícula de demostración y/o traslado. Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Vehículos que porten Holograma “Exento”.

