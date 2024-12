El olor a pino y las luces de Navidad llegaron a los principales mercados de la Ciudad de México. En el de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, decenas de familias hacen fila en sus autos para escoger el árbol natural que adornará sus hogares.

“Escójale”, “¿Cuál le damos?”, se escucha pregonar a los vendedores que ofrecen árboles desde un metro de altura o menos, hasta los más grandes, en precios que ascienden hasta en 2 mil o 5 mil 200 pesos los más frondosos. También hay algunos pintados en colores blanco o rosa que simulan nieve.

“Cada año venimos por nuestro árbol, es donde nos queda más cerca”, contó a EL UNIVERSAL una mujer procedente del Estado de México, quien visitó el Mercado de Jamaica junto a su marido y su pequeño hijo para elegir su árbol.

Lee también: Mexicanos gastarán más en regalos de navidad en 2024; reducirán el pago de deudas, según estudio

Otro de los productos llamativos que se ofertan en el Mercado de Jamaica son las piñatas, con motivo de las posadas, además de flores de nochebuena y figuras para el nacimiento. Foto: Luis Camacho | El Universal

Luego de unos 20 minutos de buscar entre las opciones, la familia se decidió por un árbol de mil 800 pesos, que era el tope máximo de propuesto contemplado para este artículo.

“Mil 500 o mil 800 es lo máximo que pensamos gastar este año en el árbol, porque también hay que comprar la cena, que los regalos para el niño, y [hay que] ahorrar lo más que se pueda; ahora sí que se trata de pasarla bien, de no dejar pasar la fecha sin árbol, pero no de gastar por gastar”, añadió la mujer.

En el interior del mercado, los vendedores hacen “su agosto” con la venta de flores de nochebuena de distintos tamaños. Los costos van desde 20 y 25 pesos las macetas más pequeñas, hasta 100 o 150 pesos las más grandes y llamativas.

Aunque todo el año se vende de todo tipo de flores y plantas, en esta temporada “lo que más sale es la nochebuena y el musgo, que mucha gente se lleva para sus nacimientos o decoraciones, y lo piden natural”, comentó un vendedor mientras despachaba a una familia.

En los alrededores del mercado, decenas de comerciantes ofrecen todo tipo de productos de temporada: esferas, luces para el árbol, decoraciones, peluches con motivos navideños, tarjetas y bolsas de regalo para los intercambios, velas para las posadas, piñatas y figuras para decorar el nacimiento.

Lee también: ¡La Navidad invadirá la CDMX! Fiestas y actividades para toda la familia desde el 13 de diciembre

Los árboles naturales miden desde un metro de altura y los más grandes llegan a costar de 2 mil a 5 mil 200 pesos los más frondosos. Foto: Luis Camacho | El Universal

Juan Carlos, un señor de 53 años, contó que visitó el mercado para comprar nochebuenas y aprovechando la vuelta, se puso a “buscar adornos para el árbol”.

“Ya que estoy aquí ando buscando unas luces doradas, que me pidió mi esposa, porque ya vamos a poner el árbol pero las que teníamos ya están viejas, entonces de paso vine a ver las luces y a ver qué otra cosa me encuentro que no esté tan cara, a lo mejor una corona”.

El presupuesto de don Juan para los adornos navideños y luces va entre mil y mil 500 pesos: “no más, hasta mil 500 en compras de este tipo, y eso por las luces, ya si me animo a comprar una corona ya será más, pero por eso primero mejor estoy viendo”.