Lía Limón informó que Juan Pablo Izquierdo Medina, colaborador suyo en la alcaldía Álvaro Obregón, perdió el ojo izquierdo y que está siendo sometido a una cirugía maxilofacial.

“Ahorita está empezando su intervención, lo están sometiendo a una cirugía maxilofacial y entrará también el cirujano de órbita; afortunadamente el balazo no penetró el cráneo, afortunadamente, pero sí le explotó el ojo izquierdo y ojalá el derecho se salve”, dijo en las escalinatas del Congreso.

Comentó que ayer estuvo con este funcionario en el hospital, y que más tarde también acudirá a verlo para ver cómo salió de la operación. Asimismo, destacó que Izquierdo Medina no tenía enemigos.

"Pablo no tenía y no tiene enemigos"

“No tengo la menor idea (del móvil) y no me quiero adelantar, lo que sí les puedo decir es que Pablo no tenía y no tiene enemigos, Pablo es un hombre de bien, es un hombre leal, es un hombre honesto, es un hombre de trabajo, no tenía ni tiene enemigos. No le conozco enemigos, ni yo, ni su familia ni los demás colaboradores, y por supuesto, estoy convencida que esto se tiene que investigar y aclarar”, resaltó.

Izquierdo Medina sufrió un atentado el fin de semana que ya es investigado por la Fiscalía capitalina.