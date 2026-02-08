Más Información

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía para este domingo 8 de febrero en la Ciudad de México.

Se espera que haya cielo despejado a medio nublado y sin lluvia; los vientos serán del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alondra los 25°C por la tarde, y la mínima será de 8°C.

De acuerdo con el boletín meteorológico, la madrugada del lunes 9 de febrero será muy fría en las partes altas de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]