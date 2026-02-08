La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía para este domingo 8 de febrero en la Ciudad de México.

Se espera que haya cielo despejado a medio nublado y sin lluvia; los vientos serán del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alondra los 25°C por la tarde, y la mínima será de 8°C.

De acuerdo con el boletín meteorológico, la madrugada del lunes 9 de febrero será muy fría en las partes altas de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

