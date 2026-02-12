Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, con cielo despejado y sin lluvia, para este jueves 12 de febrero en la Ciudad de México.

En las próximas 24 horas, se espera que la temperatura máxima alcance los 27°C por la tarde, mientras que la mínima será de 12°C en las primeras horas del día.

Se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

