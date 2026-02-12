Más Información
Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"
Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes”, dice zar fronterizo de EU
5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores
Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, con cielo despejado y sin lluvia, para este jueves 12 de febrero en la Ciudad de México.
En las próximas 24 horas, se espera que la temperatura máxima alcance los 27°C por la tarde, mientras que la mínima será de 12°C en las primeras horas del día.
Se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
Día del Amor y la Amistad: Metro pide no ingresar con globos metálicos o inflados con helio; podrían caer a vías y generar un corto circuito
