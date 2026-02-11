La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso a muy caluroso, con cielo despejado y sin condiciones para lluvia, para este miércoles 11 de febrero en la Ciudad de México.

Durante el día predominarán vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 29°, mientras que la mínima será de 12°C.

Se espera que la madrugada del jueves 12 de febrero sea fría en el sur y fresca en el valle, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

