La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha detectado que extorsionadores en la Ciudad de México ahora se hacen pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito —en su momento lo hicieron con Los Rodolfos— para delinquir.

Son los nombres de organizaciones que las víctimas más señalan al denunciar, de acuerdo con datos de la Dirección de Manejo de Crisis y Negociación de Secuestro y Extorsión, de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la SSC.

Los análisis de los agentes revelan que el uso de los nombres de estos grupos criminales se debe a que son conocidos por la gente, así como las formas en las que operan; sin embargo, las investigaciones indican que en realidad no pertenecen a ellos.

De enero al 23 de mayo de 2023, 240 extorsionadores han sido detenidos, de los cuales, 85 fueron en flagrancia, 11 por cumplimiento de órdenes de aprehensión y 144 en medio de catetos en sus centros de operación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alfredo Almora García, director de Manejo de Crisis y Negociación de Secuestro y Extorsión, dijo que los agentes de campo, cibernéticos y de gabinete hallaron que los extorsionadores saben en dónde operan determinados grupos delincuenciales y con eso simulan pertenecer a ellos.

Modus operandi

Las modalidades utilizadas para extorsionar son vía telefónica y presencial; en la primera, los delincuentes dan información verídica de las víctimas que obtienen por diferentes vías. Mientras que en la segunda, acuden personalmente para presionar.

Almora García explicó que el mayor número de atención a extorsiones es por la modalidad telefónica. Encontraron que anteriormente los delincuentes se dirigían al azar, ahora hacen llamadas previas donde simulan ser trabajadores de algún banco, dependencia federal o prestadores de servicio, realizan encuestas falsas que sirven para recopilar información que posteriormente usarán en contra.

Así los extorsionadores obtienen datos precisos para que las víctimas queden enganchadas.

Durante el mismo periodo, la SSC ha atendido 597 denuncias por extorsiones indirectas, de las cuales 531 fueron en la Ciudad de México, 64 en diversos estados del país y dos internacionales.

Se ha detectado que los delincuentes ya no dan cuentas de banco personales, sino que solicitan retiros sin tarjeta para evitar ser identificados al denunciar.

Otra forma es que los extorsionadores fingen un secuestro, marcan señalando que tienen a un familiar y de inmediato piden depósitos altos.

Para el director de Manejo de Crisis y Negociación de Secuestro y Extorsión, quienes sí forman parte de grupos criminales no hacen llamadas telefónicas para extorsionar, pues esta modalidad no forma parte de sus actividades, por lo que pidió a la ciudadanía no caer, y en caso de estar en medio de una situación así, ya sea por teléfono o presencial, buscar en todo momento no negarse, fingir colaboración e inmediato llamar a su área, al 55 52 42 50 34, disponible las 24 horas.

“Por modus operandi si hacen una llamada y argumentan ser una organización criminal fuertemente estructurada, pues nos damos cuenta de que no es la modalidad. Pero si es una extorsión directa, también pueden argumentar que pertenecen a una organización criminal, y lo que nos hemos llevado de resultados es que no son lo que dicen ser”, concluyó Almora García.