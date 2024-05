Por Rafael García

Luego de que la Secretaría de Protección Civil pronosticara una temperatura más de 30 grados en la Ciudad de México, cientos de personas visitan los puntos de hidratación instalados en el Zócalo capitalino para refrescarse.

“Me alivia bastante con este tremendo calor y sobre todo que ando en la bici, sí hace un favor a la gente que pasamos por aquí”, dijo a EL UNIVERSAL, Leonardo Ponce, quien utiliza este medio de transporte para trabajar.

Familias enteras, niñas, niños y jóvenes que pasan por la plancha del Zócalo para ir a la escuela o a trabajar agarran un vaso de agua gratuito y llenan sus botellas para hacer frente a las altas temperaturas que azotan las calles de la Ciudad de México.

También lee Hasta el momento, no hay personas hospitalizadas por las altas temperaturas en la CDMX, asegura Martí Batres

Puntos de hidratación en CDMX. Foto: Rafael García

De acuerdo con un trabajador del Gobierno capitalino, los cuatro puntos de hidratación instalados el pasado 12 de mayo, en conjunto, han brindado 18 mil vasos de agua al día a los chilangos que los han pedido.

“Es una buena idea para bajar el calor en las personas porque además esto puede provocar un golpe de calor”, dijo Camila, estudiante de preparatoria, quien dijo sentir un calor “insoportable” en la calle y en el transporte público.

“Es una buena campaña, por así decirlo, ya que ayuda al calor y a refrescarnos, y pues es que a todas horas se necesita porque de verdad es muy fuerte el sol que hay”, dijo Alexis Corona.

El trabajador añadió que los puntos de hidratación cuentan con una mayor afluencia de personas de 11 a 16 horas, y se deja de operar hasta que se terminen los 50 garrafones destinados por día.

También lee La bebida que retiene la hidratación de forma más efectiva que el agua

En los cuatro puntos de hidratación personas preguntan si el agua es gratis para luego tomar uno o dos vasos o, en su caso, rellenar sus botellas de agua, incluso llevan ya su saborizante preferido para preparar agua de sabor.

Capitalinos aseguraron que recibir este apoyo por parte de las autoridades capitalinas es un ahorro importante, pues en estos días han comprado un promedio de tres botellas de un litro diarias.

“Yo creo que sí he comprado tres botellas de litro por día y me he estado gastando alrededor de 40 pesos”, dijo un joven.

“Normalmente compraba una botella por día y a veces esa misma la rellenaba, pero sí era un gasto”, dijo Leonardo Ponce, ciclista capitalino.

Camila Álvarez, estudiante de preparatoria, aseguró no saber que los puntos de hidratación estaban instalados en el Zócalo, por lo que no ha aprovechado el programa.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL