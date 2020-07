Chavira abandona tema de dirección del Instituto de Planeación

Vanos resultaron las exigencias del PRD y PAN en el Congreso local para evitar que la elección del Comité de Selección para elegir al director del Instituto de Planeación, lo resuelva la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, como lo determinó la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera.

Dicha petición la hizo la presidenta de la Comisión de Administración Pública, Guadalupe Chavira de la Rosa, debido a que no logró ponerse de acuerdo con su homólogo de la Comisión de Planeación, Federico Döring Casar, pues han rebasado con 45 días el término que establece la Constitución para elegir a dicho funcionario.

Aunque no le resultó fácil a Rosales Herrera tomar dicha determinación, pues casi al inicio de la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, intentó pasar por alto la lectura de un comunicado que remitió Chavira de la Rosa en la orden del día, de lo cual fue se percató la diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos.

Incluso, la panista acusó a la morenista –Guadalupe Chavira--, de intentar “madrugar” a la Permanente, “de lavarse las manos y pedir que ahora sea otra comisión la que resuelva un asunto que no pudo hacerlo. No es así como se resuelven las cosas, hay que dialogar y consensuar, pero no quiera sorprendernos”, acusó.

Como era de esperarse, Chavira pidió la palabra y negó pretender “madrugar a nadie y mucho menos mentir”, para aclarar que, si pide que la elección del Comité de Selección para elegir al titular del Instituto de Planeación, “es porque no logro ponerme de acuerdo con Federico Döring, quien se ha negado a firmar el acuerdo para designar a los cinco integrantes de este Comité”, dijo.

Sin embargo, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, integrante de ambas comisiones, acusó a Chavira que “de nuevo intenta sorprendernos, pues busca una salida que no hemos platicado en las comisiones unidas. Ciertamente ya rebasamos 45 días el término constitucional, pero no por eso vamos a evadir nuestra responsabilidad”, exigió.

Sin ver las expresiones de la morenista, el perredista pidió que “no busque caminos ilegales para hacer algo ilegal. Lo que pide no procede, porque las comisiones unidas debemos resolver este tema. Es cierto que hemos tardado más de lo debido, pero debemos encontrarle causes, no dándole la espalda”, reiteró.

La discusión inició a los pocos minutos de arrancar la sesión –que por cierto comenzó con 26 minutos de retraso--, y se prolongó por una hora exacta, ya que la presidenta de la Mesa Directiva anunció que el Reglamento la faculta que, al no existir acuerdo para resolver alguna iniciativa, podrá cambiar de comisión para su análisis.

Aunque el perredista Jorge Gaviño Ambriz, con argumentos jurídicos le pidió “no hacer algo ilegal”, pues si bien las comisiones unidas de Administración Pública y de Planeación no han logrado ponerse de acuerdo, “debemos exhortar a ambos presidentes e integrantes a resolverlo, pero no aventar el problema a otra comisión”, enfatizó.

Empero, Rosales Herrera insistió que el Reglamento del Congreso local la faculta, para retornar el conflicto de la designación de los cinco integrantes del Comité de Selección para elegir al director general del Instituto de Planeación, “por lo que pasa a manos de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias”, afirmó con contundencia.

De nada valió las quejas de Gaviño Ambriz, así como de su compañero Lobo Román y de los panistas, sobre todo porque en la sesión de este miércoles estuvo ausente Federico Döring, quien desde el pasado 10 del presente mes emitió un comunicado en el que acusó: “Chavira vuelve a las andadas e intenta sorprender al Congreso, ladeando la planeación a favor de ‘carnales’”, afirmó.

grg