Cuautitlán, Méx.— En el centro histórico del pueblo de San Mateo Ixtacalco, en Cuautitlán, en el Estado de México, no se construirán obras complementarias del Tren México-Querétaro para proteger el patrimonio cultural como la iglesia que data del siglo XVII, aseguró Polo Urban, integrante de la comisión vecinal que participa en las mesas de diálogo con autoridades del gobierno federales sobre el proyecto ferroviario.

Explicó que lo anterior fue una solicitud comunitaria que hizo al gobierno federal, la cual fue escuchada, así como otras que plantearon para la movilidad en el pueblo, entre las que se encuentran la construcción de puentes peatonales y vehiculares.

Por ejemplo, los vecinos plantearon que en el sitio donde fue removido el puente que quedó inconcluso desde 1984, se construya uno nuevo para que puedan movilizarse una vez que se finalice el confinamiento de las vías.

“Nosotros como comisión necesitamos ver el proyecto para que puedan trabajar. Y en caso de que no lo presenten, se les detendrán las obras y ya les urge, van bien atrasados”, comentó Urban, quien agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha podido avanzar como quisieran desde diciembre de 2025, pues solamente han hecho estudios del suelo.

Los vecinos han propuesto que se construyan puentes peatonales en las calles Miraflores, Prolongación Miraflores, Pericos y Francisco Sarabia.

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