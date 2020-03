Suspenderán actividades Tribunal de Justicia y Poder Judicial de la CDMX

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Ciudad de México, anunciaron que del 18 al 20 de abril se suspenderá sus actividades en los órganos jurisdiccionales como parte de las recomendaciones del gobierno local y federal por el coronavirus.

Las actividades del Tribunal de Justicia Administrativa se reanudarán el próximo 20 de abril; sin embargo, estas condiciones no aplicarán en los términos de ley, y no se realizarán actuaciones jurisdiccionales, sino únicamente una guardia de las 9:00 am a las 16:00 horas.

El acuerdo fue publicado este día con el que se exhorta tanto a los trabajadores como al público en general.

Esta misma determinación lo estará tomando el Poder Judicial de la Ciudad de México, quienes también suspenderán sus actividades desde el día de mañana y hasta el 20 de abril reanudarán sus actividades.

Sin embargo, los órganos jurisdiccionales en materia Penal y Jueces y Juezas del Sistema Procesal Penal Acusatorio (Control, Ejecución y Tribunal de Enjuiciamiento), incluyendo Justicia para Adolescentes, así como la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y las Unidades de Gestión Judicial y Unidades de Gestión Judicial Especializadas, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quedan exceptuados de dicha suspensión.

