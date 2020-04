Sheinbaum: llama a quedarse en casa esta Semana Santa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los capitalinos a que en esta Semana Santa se queden en casa y sigan las medidas ante la emergencia por el Covid-19, aclarando que no se trata de vacaciones.

“El día de ayer se reportaron 296 casos de Covid-19 confirmados en la Ciudad de México, 591 casos sospechosos y lamentablemente ocho de funciones, desde 30 de marzo se declaró la emergencia sanitaria en todo el país y también hicimos en la ciudad de México, el objetivo de disminuir la curva de contagios, por ello se hizo un llamado contundente para quedarnos en casa, se detuvo el turismo y muchas actividades productivas salvar vidas, si reducimos tus contactos disminuimos la curva de contagios, no contagiar y no contagiarse”, indicó la mandataria local en video publicado en su cuenta de Twitter.

Recordó que se trata de una pandemia mundial y todos deben ser responsables, asimismo, expuso que desde el 1 de abril, como apoyo a la economía familiar, el millón 174 mil 550 alumnos de nivel preescolar a nivel básico que estudian en escuela pública, recibieron en su tarjeta de programa mi beca para empezar útiles y uniformes escolares entre 800 y 900 pesos, dependiendo del nivel educativo.

Además, recordó que en la página del Fondo de Desarrollo Social (Fondeso) se está abierta la convocatoria para aplicar a uno de los 50 mil créditos para los microempresarios de la Ciudad de México.

“Quiero agradecer a muchísimas personas que han hecho un gran esfuerzo por quedarse en casa y quiero pedir a todas las que no han reflexionado sobre esta necesidad que lo hagamos, es un llamado a todas las edades, jóvenes, adultos, y niños, la diferencia entre quedarse o no en casa es la posibilidad de poder atender al cientos de personas en hospitales o no poder atender a miles”, dijo.

La mandataria comentó que es necesario quedarse en casa y en caso de que se tenga que salir, es indispensable guardar la sana distancia, lavar tus manos, usar gel al 70% de alcohol, no tocarse la cara y el estornudar y toser de etiqueta.

“Y si tienes síntomas como tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo, manda un SMS con la palabra covid19 al 51515 o en Locatel, donde se te hará un cuestionario y si tus síntomas coinciden te llamará por teléfono un médico, salva vidas, quédate en casa”, finalizó.

MAOT