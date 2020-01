Rescatan a "Emilio", el bulldog robado en La Roma

"Emilio", el bulldog que fue robado de una estética canina ubicada en la colonia Roma, fue rescatado por elementos de la La Policía de Investigación.

Según las primeras versiones, los sujetos que se robaron al perro le pedían cinco mil pesos al dueño de "Emilio", quien realizó una campaña en redes sociales para recuperar al bulldog.

Ayer, el dueño de "Emilio" difundió un video en el que se observa a un hombre y una mujer en el momento en que se roban al perro. Con dificultad por la corpulencia del perro, el sujeto lo cargó, mientras que su cómplice vigilaba que nadie los viera, según se observa en las grabaciones que fueron integradas a las indagatorias.



Captan a pareja robando a "Emilio"

Los vídeos revelan que el hurto del can ocurrió a las 11:45 horas. El dueño del perro, identificado como Carlos, narró al Ministerio Público que fue 30 minutos después del robo que se percataron que el perro no aparecía.

Vecinos y clientes de la estética de Carlos, se sumaron a la localización del perro, pues todos lo conocían, ya que desde que era un cachorro, llegó al negocio altamente concurrido.



#Video Cámaras de seguridad captaron a la pareja que se llevó a "Emilio", un perro de la raza bulldog, en la colonia Roma, #CDMX Especial pic.twitter.com/HZMqFEWPp7 — El Universal (@El_Universal_Mx) January 15, 2020

Señaló que uno de los locatarios aledaños, le proporcionó un vídeo en el que se observaba el robo del perro, cuyo material presentó ante el Ministerio Público.

Carlos aseguró que su mascota no era agresivo, y que estaba acostumbrado a las muestras de cariño de las personas, por lo que no le extraña que el perro no haya ladrado cuando se lo llevaron.

Cerca de las 05:00 horas de hoy, el dueño de "Emilio" hizo un video en el que celebraba el rescate del perro y agradecía el apoyo de la gente en redes sociales.