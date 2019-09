Refuerzan seguridad en los nueve embarcaderos de Xochimilco

Autoridades de la alcaldía de Xochimilco informaron que se reforzó la presencia de funcionarios y elementos de seguridad en los embarcaderos de esta demarcación.

A través de un comunicado, la alcaldía puntualizó que mujeres y hombres, identificados con chalecos rojos que traen el logotipo de la demarcación, están presentes desde el día de ayer en los nueve embarcaderos.

Su labor, indicó, es informar las disposiciones y vigilar el cumplimiento de las mismas, tales como no introducir más de una botella de un litro de alcohol por trajinera o tres cervezas de lata o botella de no más de 355 mililitros por persona como máximo.

Aunado a esto, se indicó que funcionarios serán los encargados de difundir el reglamento del paseo turístico que especifica que no se puede brincar de trajinera y que se debe permanecer sentado; no se pueden sacar manos ni pies de la misma, así como no hacer uso de bocinas, bafles, plantas de energía y otros aparatos de música de altos decibeles.

Se indicó que estas medidas ya se implementan y que el uso de chalecos salvavidas entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Añadieron que también iniciarán acciones de regulación en inmediaciones de los embarcaderos, como la prohibición de pago en estacionamientos marcados como gratuitos e inhibición de la actividad de franeleros, sobre todo en el caso del embarcadero Nuevo Nativitas.

“Es importante mencionar que desde el inicio de la administración se han ejecutado acciones en materia turística, tales como verificaciones de giros, rondines y otras”, sostuvieron autoridades en el comunicado difundido.

