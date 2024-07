A un mes de la jornada electoral en la Ciudad de México, Catalina Morenal aseguró que las autoridades electorales no resuelven la impugnación que interpuso sobre la elección del pasado 2 de junio por lo que todavía no hay alcaldesa. “Vamos a luchar hasta el último momento”, remarcó.

Al encabezar este martes una Asamblea Informativa, la exabanderada del PT, Morena y PVEM dijo que continuará luchando y trabajando y señaló que las autoridades electorales tienen para resolver la impugnación que interpuso, hasta finales de septiembre y principios de octubre.

“Lo que ha pasado es que hemos seguido luchando; hemos seguido todo el proceso jurídico y en eso estamos. Al día de hoy, no hay alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Eso lo determinarán las autoridades. Y no me hago falsas esperanzas o expectativas, simplemente lo que le estoy diciendo es que las autoridades electorales, todavía tienen mucho que resolver, tiene mucho que analizar. Tienen mucho que ver en todos los temas de inequidad de la contienda, de compra de voto, de irregularidades en casillas”, acotó.

“Seguimos impugnando, seguimos con el proceso judicial”, remarcó. Al tiempo de precisar que en caso de que los resultados de la autoridad electoral no le favorezcan, volverá a realizar una asamblea informativa para dar a conocer su decisión.

También señaló que realizará en próximos días, giras por la demarcación para informar sobre el proceso electoral, además del proyecto que implementará la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

