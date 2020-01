Cárceles de CDMX, ¿bomba de Tiempo?

Los cambios en la titularidad de reclusorios y hasta la modernización en algunos servicios para evitar la corrupción parece que no fueron suficientes para que custodios colaboraran en la fuga de tres presos del reclusorio sur, entre ellos Víctor Manuel Félix Beltrán, señalado como operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán. El reto para Hazael Ruíz, titular del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, no es menor y lo sabe. Las amenazas y asesinatos a custodios o también que muchos familiares siguen pagando para que su interno esté en mejores condiciones al interior de las prisiones o los delitos que se cometen desde el interior como las extorsiones telefónicas siguen vigentes y los esfuerzos para mejorar se empañan. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, ayer aseguró que se investigará a todos y no se va a quedar así lo ocurrido ayer con la evasión de los presos. ¡Gulp!

Alertan crisis de agua en el municipio de Ixtapaluca

Nos advierten que en la comunidad ixtapaluquense de Ayotla se podrían presentar problemas para el abasto de agua potable porque un comité autónomo controla su distribución desde siempre por usos y costumbres de la comunidad. Nos dicen que la alcaldesa priista, Maricela Serrano Hernández, ya anticipó que no se meterá en el tema porque es un asunto que tendrán que resolver los propios residentes de ese poblado. Así, nos comentan, que una sola familia ha administrado el comité de agua por décadas y presuntamente habría malos manejos financieros que han ocasionado una deuda millonaria. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), nos dicen, es la instancia que podría intervenir en el conflicto. ¿Lo hará?

Se suben tarde al debate

Desde el Estado de México nos comentan que el transporte público no cuenta con subsidio para renovar unidades y evitar el deterioro, por lo que el incremento en las tarifas se convierte en la única vía de financiamiento para que mejore el servicio y sea más amigable como el medio ambiente. Por eso, nos dicen, les llama la atención que organizaciones sociales como Greenpeace se suban tarde al debate del incremento de las tarifas, y con lenguaje incendiario, que los mal pensados dirán que se trata de un activismo político y con poco conocimiento técnico. Desde la entidad mexiquense nos platican que para que circulen nuevas unidades y que estén equipadas con tecnologías no contaminantes, tiene que haber inversión de los propios concesionarios por lo que los dos pesos de la tarifa ayudarán a la medida.

¿Habrá auditora en el Estado de México?

Este jueves será elegido el próximo auditor superior del Estado de México por el Congreso mexiquense, y aunque hay una terna compuesta por Miroslava Carrillo, Armando Sergio Lara y José David Arroyo, y se esperan sorpresas y algunas negativas por parte de los diputados del PRD y algunos del PAN. La realidad es que la suerte está casi echada y se perfila la diputada federal morenista con licencia, es decir, doña Miroslava. A la sucesión le seguirán una serie de reformas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, anunció el presidente de la comisión, el diputado morenista Tanech Sánchez.