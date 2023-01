Ataque a Ciro Gómez Leyva: Muestran gorras del CJNG en conferencia sobre detenidos

Durante la conferencia de prensa ofrecida esta mañana por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre los 11 detenidos por el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva se mostraron algunos detalles sobre lo asegurado, entre lo que se encuentran gorras con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una de las gorras tiene las siglas CDJ y la leyenda "Cartel de Jalisco", mientras que otra sólo tiene las siglas CJNG, que son las mismas del grupo criminal encabezado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado por las autoridades como "El Mencho".

Entre lo asegurado se encuentran celulares y un arma de uso exclusivo del Ejército y 11 personas en total, aunque previamente se anunció que eran 10 los detenidos por el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva.

A pregunta expresa sobre si los detenidos son miembros del CJNG, Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, dijo:“Como sabemos, es muy frecuenten que células criminales de la Ciudad de México usen nombre, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco, simplemente por tener algún vinculo de comunicación con ellos y no porque sean parte, no queremos especular ni dar una información incorrecta de si son o no son”.

¿Qué sabemos de los detenidos por el ataque a Ciro Gómez Leyva?

Por el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, las autoridades de la CDMX identificaron al líder como Pedro, alias "Pool", quien junto a varios sujetos más y su pareja sentimental se dedican a los delito de homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo en en Iztapalpa, Iztacalco, Venustiano Carranza, y Gustavo A. Madero.

De igual forma, se logró localizar dos casas de seguridad, donde de manera constante se reunían para planear y coordinar actividades delictivas. Estas casas de seguridad también eran empleadas para el resguardo de armas de fuego de grueso calibre y droga.

Con base en los trabajos de inteligencia policial, se identificaron dichos inmuebles por lo que con datos de prueba se solicitaron órdenes de cateo que se cumplieron la noche del martes simultáneamente.

Sobre Pedro alias "Pool", líder de este grupo, el jefe de la policía capitalina refirió que se investigarán el tipo de incidencia que tenían sus operaciones y si están ligados con otros casos al respecto.



La fiscal, Ernestina Godoy, dijo que con la detención de Pedro, alias "Pool" “estamos logrando la desarticulación de esta célula delictiva dedicada a la extorsión narcomenudeo y al sicariato”.

Durante el cumplimiento de los cateos, se aseguraron siete armas cortas; un cilindro silenciador para arma corta; cuatro armas largas; dos granadas de fragmentación; más de 150 cartuchos útiles de diversos calibres; más de cuatro mil dosis de droga; ocho vehículos, uno de ellos es un vehículo blindado; cinco motocicletas; diversos dispositivos electrónicos y de comunicación; documentación diversa y animales exóticos, como tres perros lobo, además de un mapache. Entre los vehículos se encuentra el Seat color negro, utilizado como muro durante la agresión.

Las personas detenidas serán presentadas ante el juez de control para que se decida su situación jurídica por los delitos efectuados en flagrancia, y estarán preparando la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa, perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.



cg