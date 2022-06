Los colores de la bandera de México, verde, blanco y rojo, estarán presentes en la Clase Masiva de Box, que se llevará a cabo este 18 de junio en el Zócalo capitalino, ya que los participantes portarán camisetas, que tienen un chip con estos tonos, para romper el Récord Guinness como la clase más grande del mundo, el cual actualmente lo tiene Moscú, Rusia.

El director del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo, dijo que este martes y hasta el 16 de junio se comenzaron a entregar los kits a los 40 mil participantes que se registraron, pero debido a que el Zócalo tiene un cupo limitado prevén que participen de 15 mil a 20 mil personas.

Por lo anterior, a los participantes se les entregará un color de camisa distinto para poder formar la bandera nacional en el primer cuadro del Centro Histórico, mismos que deberán ingresar por diversas calles desde las 6:00 de la mañana.

Accesos al Zócalo capitalino

El titular de Indeporte indicó que solo se dará acceso a la plancha del Zócalo si portan su playera, número y el morral oficial del evento y serán distribuidos de la siguiente manera: playeras verdes, entrarán por la esquina de 5 de febrero y Venustiano Carranza; las playeras rojas en la esquina de Pino Suárez y Venustiano Carranza; la playera blanca en la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza; y la playera beige en la esquina 20 de Noviembre y República de El Salvador.

“El objetivo de esta distribución en los accesos es plasmar en la plancha del Zócalo la bandera nacional. Mientras que las personas que ya no puedan acceder a la Plaza de la Constitución o que no se hayan inscrito serán colocadas en la calle 20 Noviembre”, señaló.

¿Qué se calificará para romer el Récord Guinness?

Javier Hidalgo destacó que los motivos de la descalificación que tomarán en cuenta los 500 visores son abandonar o evitar la rutina oficial, no tener colocado el número al frente, no usar la playera oficial durante la Clase de Box, no pisar los tapetes para registro al momento de su llegada, actitudes antideportivas con los participantes y staff, dejar de hacer la rutina, y usar el celular durante la clase.

“Para romper el Récord Guinness, la Clase Masiva será continua, no podrá detenerse, ese es el objetivo, solo podrán realizar dos pausas de 20 segundos para hidratarse durante la clase; la salida ya viene, el hashtag es #ClaseMasivaDeBox”, puntualizó.

Recordó que serán las campeonas mundiales Mariana “Barby” Juárez y Ana María “Guerrera” Torres, así como “Rey” David Picasso los instructores para la Clase Masiva de Box en la que se busca romper el Récord Guinness como la “Clase más Grande del Mundo”, marca que ostenta la ciudad de Moscú con 3 mil 300 participantes en 2017.



