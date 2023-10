Al menos cuatro trabajadores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) resultaron lesionados por quemaduras luego de ser rociados con gasolina por embozados que se encontraban en el techo del edificio de la dirección.

Al menos cuatro trabajadores del CCH Azcapotzalco resultaron lesionados por quemaduras luego de ser rociados con gasolina por encapuchados que se encontraban en el techo del edificio de la dirección#Video : @MoshiBetancourt - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/i6U3M7PtFa — El Universal (@El_Universal_Mx) October 21, 2023

“Nuevamente llegaron como ayer encapuchados, vestidos de negro, cubiertos del rostro, rompieron los vidrios de todo el edificio y nosotros les pedimos que no ejercieran violencia, pero no atendieron esta situación. Entonces algunos maestros y maestras que estaban en la puerta de entrada de la dirección, fueron agredidas por jóvenes que estaban en la azotea. Gasolina! Desde la azotea, desde la azotea hay dos o tres que arrojan, ellas están ahí, no saben, piensan que es un líquido, pero llega otro con un bote y arroja el fuego”, relató Marcos Martínez de Blas integrante de apoyo a la comunidad de la Dirección General del CCH.

Foto: Gaspar Betancourt/El Universal

Al menos cuatro personas resultaron lesionadas por quemaduras y fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

UNAM levantara denuncias penales contra agresores del CCH Azcapotzalco

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, tras lo sucedido, presentará las denuncias penales contra los responsables y aportará todos los elementos de prueba en su poder para que la autoridad correspondiente pueda realizar una investigación a fondo.

"La UNAM manifiesta su abierto repudio e indignación ante los intereses ajenos a la Universidad que pretenden afectar, con lujo de violencia, el proceso de sucesión de la Rectoría, que se lleva a cabo en completo orden en nuestra casa de estudios", dijo en un comunicado.

Precisó que la tarde de este viernes, alrededor de medio centenar de personas, la mayoría con el rostro cubierto, ingresó de manera violenta al plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades, causando destrozos y la quema de las oficinas de la Dirección.