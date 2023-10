“Desafortunadamente caí”, dice Efrén víctima del llamado depredador de Grindr, cuya denuncia logró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pudiera establecer modus operandi y características del sujeto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, narró que el sujeto lo contactó en julio de este año, cuando comenzó a tener contacto con él.

“Te convence de muchas maneras de que pases una noche con él y desafortunadamente caí. Esta persona te droga presuntamente con gotas para los ojos”, expresó.

José Roberto N, quien ayer enfrentó su primera audiencia judicial, abusó sexualmente de Efrén y le robó sus pertenencias.

Lo buscó tres veces, le dijo que él se acercaría hasta donde vive, que pagaría todo. Hoy Efrén se lamenta, porque ni siquiera le atraía físicamente, sino que “ese día no tenía otra cosa que hacer”.

Las gotas las puso en bebidas como kosako y Fourloko, las cuales el sujeto llevó para el encuentro, otra de las características que usó con más víctimas.

“Él completamente traía cubrebocas, yo ahí tenía incertidumbre porque no sabía si era el de la foto o no, era un cubrebocas enorme”, expresó.

Efrén dijo que el efecto le duró poco más de 12 horas y que un taxista lo ayudó a llegar a su casa.

“Por la cantidad de droga yo no supe hasta el día siguiente cómo llegué a casa. Mi mamá me contó que un taxista me recogió. Estaba tan mal que me caí… duró casi como 12 horas o más”, dijo.

Con Efrén, el depredado usó el alias de Alberto y según dijo, era proveedor externo de Toks, aspecto que según contó la víctima, era falso.

A las víctimas les dejaba una carta en donde les decía que si denunciaban los iba a matar e iba a compartir fotos íntimas con familiares.

Ayer, un juez de control declaró de legal la detención del sujeto y lo dejó en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

Carta que le dejaba José Roberto, violador serial a sus víctimas. Foto: Especial

