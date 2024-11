Nicolás Romero, Mex.— El operativo “Moto Segura” comenzará a implementarse en el municipio a partir del domingo 1 de diciembre con la finalidad de evitar accidentes entre los conductores, además de buscar que se cumpla el Reglamento de Tránsito mexiquense.

Portar placas de circulación y tarjeta de circulación vigente, licencia de conducir tipo C, casco de seguridad, transportarse máximo dos personas por unidad, no llevar pasajeros menores de edad, no usar el celular mientras conducen y no ingerir bebidas alcohólicas, son los requisitos que deben seguir todas aquellas personas que conduzcan motonetas y motocicletas.

El municipio detalló que las sanciones comenzarán serán aplicadas por las oficiales de seguridad pública municipal de tránsito, mismas que estarán debidamente identificadas y portarán los dispositivos electrónicos para la emisión de las multas a los infractores.