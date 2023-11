La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó que ordenó la apertura de una carpeta de investigación para determinar la procedencia de los documentos utilizados por el diario norteamericano The New York Times, en un trabajo que señala presuntos espionajes por parte de la institución, los cuales, aseguró, fueron falsificados.

Precisó que la investigación es en relación a la falsificación de documentos y que si en el avance de las indagatorias resulta implicado el medio norteamericano, harán lo conducente en la competencia que les corresponda o en la federación.

En conferencia de prensa en la sede de la fiscalía, la fiscal reiteró que dichos oficios no cuentan con la nomenclatura en los registros de la FGJ, por lo que no son oficiales.

“Son documentos apócrifos, es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por The New York Times no es verdadera y presumiblemente es falsificada”, señaló.

Ante esto, dijo que ordenó una investigación para “conocer el trasfondo” pues dijo que enviaron información aclaratoria que decidieron omitir, además de que, dijo, el tema por el presunto espionaje ya habían formado parte de una propaganda por parte de integrantes del PAN.

Refirió que Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega tramitaron amparos en este sentido pero fueron negados por el juez federal.

Dijo que los dos juicios interpuesto por Santiago Taboada fueron sobreseídos y afirmó que ocurría lo mismo con el que corresponde a Alessandra Rojo de la Vega.

