El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, informó que el gobierno central y Ocesa llegaron a un acuerdo para mejorar la zona de un lago que se encuentra en la Magdalena Mixhuca y construir tres canchas de futbol, un área para adultos mayores, con audiorama y juegos infantiles.

Además, la alcaldía está haciendo una inversión en la zona de la puerta 11 a la 14, donde se está recuperando esa área para construir un tren moderno para niños.

Durante su comparecencia en comisiones unidas de Alcaldías y Administración Pública Local en el Congreso capitalino, pidió a la oposición cerrar el capítulo de Sofía y Esmeralda, quienes murieron al caer en una coladera sin tapa a las afueras del Palacio de los Deportes.

Quintero se desmarcó del caso y dijo que era responsabilidad del gobierno central. “Ya deberían cerrar ese capítulo porque si no, la verdad, parecemos como esos animalitos que andan sobre la carne muerta y no creo que sea el caso, no vale la pena hacer política, dijo.

El edil comentó que tras este hecho, “hemos adquirido y colocado 632 coladeras nuevas en la alcaldía”.