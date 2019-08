Amarran a presidenta para Congreso de CDMX

En el Congreso de la Ciudad de México las cosas comienzan a calentarse por los cambios que vendrán para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia este domingo. Por lo pronto, nos adelantan que es casi un hecho que la diputada de Morena Isabela Rosales Herrera será la próxima presidenta de la Mesa Directiva, en sustitución de Jesús Martín del Campo. Nos dicen que su bancada no dejará ese puesto a otro diputado o diputada, debido que doña Isabela será la que responda al informe que rinda la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 17 de septiembre, y las cosas no están para dar bola a otros partidos. En el tema del coordinador parlamentario, que recae en Ricardo Ruiz, hasta el momento no está contemplado cambiarlo, pero todo puede suceder en las próximas horas, nos comentan.

El Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México avisó de los datos

Al interior del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México causó una gran sorpresa la reacción del Gobierno capitalino en torno a los resultados que presentaron sobre la incidencia delictiva registrada en la capital del país, durante el primer semestre del año. Nos explican que semanas antes de ofrecer los datos se sentaron y establecieron mesas de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia, incluso mencionan que dialogaron directamente con el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Peña Merino, para informarle de los datos que habían encontrado y de las tendencia delictiva de la Ciudad. No obstante, nos dicen que están dispuestos a platicar de nuevo al respecto y revisar le metodología que cuestionaron.

La lucha contra la corrupción en la DGRT

Donde sí va en serio la lucha contra la corrupción es en la Dirección General de Regularización de la Tierra (DGRT), a cargo de Rebeca Sánchez, luego de que hace unos días descubrieron a una persona que cobraba por la realización de trámites como testamentos y escrituras. Nos mencionan que uno de los afectados se presentó en las oficinas a decir que le había llegado una notificación para recoger sus documentos y que tuviera listo el dinero para la escriturización de su terreno, cuando esto es gratuito. Nos dicen que montaron el operativo y cuando iba a cobrar el monto detuvieron al sujeto, quien quedó a disposición del Ministerio Público, además de que otros vecinos afectados también presentaron denuncias.

Piden cambio de Couttolenc en Edomex

En el Estado de México no le va nada bien a José Couttolenc, diputado y líder de la bancada de legisladores del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, pues algunos coordinadores municipales se han quejado de su falta de operación política y de su gran cercanía con Morena. Por ello, se levantaron voces pidiendo su cambio e, incluso, mandaron un escrito al secretario general del partido, Carlos Alberto Puente Salas, para que tomen cartas en el asunto. Nos hay que olvidar que en los últimos sexenios la cercanía de los verdes en el estado es con priistas y no con morenistas.