El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que las líneas de investigación que se siguen sobre el asesinato de una persona en la estación Tepalcates de la Línea A del Metro refieren a un posible un ajuste de cuentas o un tema entre grupos.

En entrevista con medios, el funcionario capitalino agregó que se seguirán todas las líneas de investigación hasta dar con los responsables, y subrayó a la ciudadanía que el Metro es seguro y no hay motivos para preocuparse.

“Que sigan utilizando el Metro. No hay razón para preocuparse, no hay razón de riesgo, cuentan con su policía, vamos a investigar este hecho y la mejor forma de prevenir hechos futuros es deteniendo a los responsables y estableciendo con toda claridad que no es admisible este tipo de conductas al interior del sistema colectivo”.

Vázquez explicó que el agresor estaba en el andén, “posiblemente esperando la llegada del tren, ingresó a uno de los vagones y ejecutó la agresión, y posteriormente se dio a la fuga saliendo del Metro”.

“Es una de las hipótesis que se tienen por la mecánica como se dieron los hechos, es claro que estaba siendo esperada la persona en el andén. Es una agresión directa y eso abre la línea de que se pudiera tratar de un tema entre grupos o un ajuste de cuentas. Es una de las hipótesis que se tienen, pero se siguen también explorando otras, y además del seguimiento que se tiene por cámaras, hasta el momento es la principal”, sostuvo.

“Estamos también analizando la relación que pudiera tener la víctima con el homicidio, es decir, si pudiera deberse también a un tema entre grupos en la zona. Es una de las hipótesis que se tiene, hay otras, entonces estaremos trabajando para descartar o confirmar hipótesis y desde luego dar con los responsables”, comentó.

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino refirió que se tiene un seguimiento ya de las personas que participaron en el hecho que se dio ayer en la estación Tepalcates, de la Línea A del Metro.

También remarcó que hay una seguridad “robusta” en el Metro, y descartó que por el momento haya una ampliación de elementos policiacos o incluso, de la presencia de la Guardia Nacional en el interior de este Sistema de Transporte Colectivo.





