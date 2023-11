La revisión de las mochilas para alumnos desde primaria hasta preparatoria en el Estado de México, por motivos de seguridad, regresará y autoridades prevén que empiece en febrero de 2024 con un nuevo protocolo; sin embargo, su implementación y resultados aún causan dudas entre adolescentes, padres de familia y especialistas.

Los retos que llevan a cabo los alumnos para medir quién resiste más a un fármaco, si se desmayan cuando consumen drogas, la portación de armas u objetos punzocortantes y el ingreso de drogas a los planteles son hechos que se han registrado y el motivo por el que el Congreso mexiquense aprobó la llamada Ley Mochila Segura.

En contraste, para adolescentes, padres de familia y especialistas en materia de seguridad, los resultados de la estrategia son cuestionables, pues coincidieron en que el problema de la violencia inicia en casa y se refleja en el ámbito escolar, por lo que debe haber políticas públicas complementarias para erradicar la violencia.

La revisión de las mochilas, que cambiará de nombre, deberá estar lista para arrancar en el mes de febrero de 2024, aseguró el diputado de Morena y promovente de dicha ley, Emiliano Aguirre Cruz.

De acuerdo con la legislación, para aplicar el plan, habrá un protocolo que elabora la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, el cual, aseguraron autoridades, está casi listo; sólo falta incluir las observaciones que realizó el gobierno de Delfina Gómez para considerar el contexto de estudiantes en zonas rurales e indígenas.

Myrna García Morón, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), explicó que el protocolo borra toda posibilidad de criminalización de los niños, niñas y adolescentes, privilegia el estándar de los derechos humanos que están en la convención y tiene una parte muy preventiva, además de otra colaborativa y consensuada.

Detalló que la revisión no estará a cargo de las autoridades de seguridad —sólo en casos excepcionales si encuentran un elemento ilegal—, sino de los padres de familia desde la casa.

El protocolo involucrará a los padres de familia, a través de los comités, para que sean los responsables de la revisión, que no haya faltas de respeto, mucha prevención y no criminalizar, sólo si se encuentran los objetos mencionados se llama a la autoridad en materia de seguridad y también se pedirá la participación de las procuradurías de niños, niñas y adolescentes municipales, por ser la autoridad con la que hay mayor relación.

También se prevé que si algún alumno no quiere ser revisado, se respeta, y ahí se dará vista a la procuraduría de niños, niñas y adolescentes para conocer su entorno y si hay razón para la negativa.

Lee también: Piden realizar Mochila Segura, tras agresión

La polémica

Sobre los resultados de las revisiones, la opinión se divide. Para padres de familia y algunos jóvenes entrevistados por EL UNIVERSAL, el resultado de estos operativos no es certero, pues la violencia tiene como origen el contexto familiar y deberían ser los papás quienes estén al tanto de la conducta de sus hijos y saber qué es lo que portan dentro de las mochilas.

Cristina Pablo Dorantes, especialista en seguridad en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) expuso que la descomposición social es grave actualmente, en especial por la falta de atención a los niños.

Sin embargo, indicó que pese a las reformas a la Ley Mochila Segura, sigue siendo un operativo invasivo para el joven, que no tendrá los mejores resultados mientras no se haga paralelamente con otras políticas públicas, pues la seguridad ciudadana es un programa integral en donde el menor no sea ignorado en casa y otras instancias del estado atiendan la problemática del niño o niña que porta un arma, estupefacientes o pone en peligro a sus compañeros.

“Si no está acompañado de otras políticas, tampoco va a tener solución el problema porque deben estar otras instancias al tanto del bien superior del joven o menor, puesto que tendrá un contexto de violencia que debe ser resuelto; de otra forma, sólo servirá para exhibirlo, aunque ya no sea frente a su grupo, se sabrá que fue detectado con algún conflicto o que se negó a la revisión de la mochila”, apuntó.

El director de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Alberto Ramírez Manzur, reveló que en las revisiones que hacían con las autoridades de seguridad, hallaron bebidas embriagantes y otras sustancias.

Para el diputado Emiliano Aguirre Cruz, es un hecho que hay padres que dejan a la deriva a sus hijos, por lo que, ante estas circunstancias, es necesario acreditar el ambiente sano y seguro para todos los alumnos en todos los planteles, y prevenir una escalada de violencia en las instalaciones escolares.

¿Es inconstitucional?

Si bien el Operativo Mochila es considerado inconstitucional en el país, por la violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que implica, de acuerdo con el diputado Emiliano Aguirre Cruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que está permitido siempre que cuente con un fundamento legal, por lo que con la nueva ley se subsana.

También hay otros cambios, dijo, como quitarle la batuta a la policía estatal o municipal, para que sean las autoridades educativas y los padres quienes lo operen.

Consideró que lejos de ser inconstitucionales, estas reformas otorgan certeza jurídica a los procedimientos preventivos aplicados en las escuelas para reforzar las medidas de seguridad a más de 4.5 millones de alumnos con respeto a sus derechos humanos.

La especialista Cristina Pablo Dorantes advirtió que podrían existir amparos por parte de los padres de familia contra la revisión.

Cuestionó que los asesores jurídicos de los diputados no conozcan a fondo la ley, sobre todo que aun cuando los operativos los lleve la Secretaría de Educación, siguen violando derechos de los jóvenes y niños, por lo que apeló a que realicen leyes en materia de seguridad ciudadana, para hacer la prevención desde casa, pues quien tiene toda la autoridad para revisar las mochilas son los padres, encargados de saber cómo va la mochila a la escuela.