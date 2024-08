El jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que se tienen identificados 25 consumidores de agua no domésticos con adeudos mayores a los 400 mil pesos. Uno de ellos, precisó, debe 26 bimestres al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), es decir, 6 millones 233 mil 241 pesos.

Estas empresas y comercios suman una deuda por más de 31 millones de pesos, por lo que el Sacmex les hizo llegar un apercibimiento para que cumplan con los pagos; de lo contario, se procederá a la suspensión del suministro.

“Son consumidores de uso no doméstico, son grandes consumidores de agua, deben más de dos bimestres, cuentan con medidor y servicio medido, son adeudos mayores a 400 mil pesos y no cuentan con trámites o quejas de revisión de tarifas, es decir, que nos pudieran indicar que por alguna razón no están pagando, que se pudiera justificar”, explicó.

El jefe de Gobierno señaló que el monto de la millonaria deuda es equivalente a dar mantenimiento a 20 pozos de la Ciudad de México.

“Estos usuarios no domésticos son empresas de diverso tipo, entre las que hay hoteles y restaurantes y otro tipo de servicios y funcionan de manera estable, de forma regular, no hay ninguna justificación para que no estén al corriente en sus pagos”, enfatizó.

“Como luego hay quejas de diverso tipo y puede saltar algún establecimiento por ahí conocido o no tan conocido y quejarse de que le fue cortado el servicio de agua, desde ahora estamos señalando que han rebasado los límites de tolerancia que están establecidos, que son montos mayores y son usuarios no domésticos, todo eso justifica que se tome la medida de suspensión del servicio”, insistió.

El mandatario agregó que desde el 5 de agosto pasado se entregó en cada uno de los domicilios de los deudores las cartas de invitación de pago y apercibimiento.

De ellos, 23 recibieron la carta correspondiente y otros tres restantes fueron notificados; de todos, sólo uno ha atendido la invitación y pagó la totalidad de su adeudo, por lo que salió del listado.

“Para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México son recursos valiosos. Por ejemplo, con esos 31 millones de pesos el Sistema de Aguas podría rehabilitar 20 pozos de agua de la Ciudad de México”, finalizó.