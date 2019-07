Acusan arrestos ilegales de escoltas en operativos de SSC

[email protected]

Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), acusó que en los operativos Rubik, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se han presentado detenciones ilegales en contra de escoltas de seguridad privada, pues lo hacen sin estricto apego a la ley.

Sapién Santos aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL que policías capitalinos incluso han incautado armas debidamente reglamentadas, así como vehículos oficiales, bajo ningún protocolo, a pesar de que son presentados los documentos oficiales, por lo que tienen que hacer largas esperas para definir la situación legal.

Explicó que los escoltas son remitidos a las agencias del Ministerio Público (MP), donde los apoderados legales de las empresas de seguridad privada deben presentarse para defender al personal a su cargo y poder recuperar el equipo asegurado.

Raúl Sapién cuestionó la legalidad incluso de los retenes implementados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para revisión de documentos a aquellos automovilistas que se vean sospechosos, puesto que, recordó, en enero pasado el mismo titular de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez, declaró que estaban prohibido.

Dijo que los elementos de la policía o mandos que llevan a cabo dichos operativos, al retener a personal de seguridad privada, realizan una llamada al Campo Militar número 1 para contactar supuestamente al subsecretario de la Defensa Nacional, Dagoberto Espinosa Rodríguez, a quien le pregunta si el arma está registrada o tiene licencia colectiva.

“Luego de hacer este supuesto llamado, se concretan a decir que las licencias no está renovadas o que no es una licencia verdadera, y que además las armas no están registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Con esto empieza nuestro viacrucis, porque ponen a disposición de alguna agencia del MP, aseguran el vehículo donde viajaban [personal de seguridad] y a la persona que llevaban abordo la dejan parada en la vía pública, vulnerando su seguridad física y patrimonial”, enfatizó Sapién Santos.

Expresó que la SSC da “palos de ciego” al realizar estas detenciones a escoltas, esto debido al exceso de delincuencia y delitos que se presentan en la Ciudad de México.

“Es un acto de molestia porque las armas están debidamente registradas y las detenciones son a escoltas que van pasando y que tienen sus papeles en regla”, comentó.