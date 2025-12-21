Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 22 de diciembre en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Lo anterior debido a que se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 02:00 y las 08:00 horas.
Ante este escenario, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana; proteger e hidratar la piel; evitar cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Asimismo, se sugiere lavarse las manos con frecuencia, usar gel antibacterial y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar. Si se utilizan calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, la SGIRPC recordó que están disponibles los teléfonos 911, Locatel (55 5658 1111) y 55 5683 2222.
