El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que van a requerir más apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para el retiro de las chelerías que se encuentran en la calle.

En entrevista, tras dar el banderazo de salida a un operativo de seguridad conjunto con Cuajimalpa y Huixquilucan, el edil panista remarcó que las alcaldías por sí solas no van a poder combatir esta problemática.

“Desde hace varios meses estamos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para retirar las chelerías. Vamos a necesitar más apoyo del gobierno de la Ciudad para el retiro de las chelerías porque solitos no podemos, y eso sí queda claro porque el trabajo coordinado es el que nos permite mejores resultados”, comentó.

En este sentido, indicó que se necesita del apoyo del gobierno capitalino para que no esté “hueca” la reforma aprobada por el Congreso local y publicada por la Jefatura de Gobierno para sancionar con arresto, multa o trabajo comunitario la instalación de chelerías.

“Las chelerías aparecen y desaparecen, pero ese es uno de los principales retos de la Ciudad, y qué bueno que se aprobó en el Congreso esta reforma, pero la reforma no puede estar hueca, necesitamos el apoyo de elementos, de fuerzas especiales para combatir la chelerías, y el trabajo coordinado de la Fiscalía porque no es a jalones como se retiran las chelerías, es también garantizando que las carpetas que se abren para quienes venden alcohol a menores, pues sí tengan seguimiento porque a jalones no vamos a acabar con las chelerías, necesitamos el apoyo de la Fiscalía y de fuerzas especiales de seguridad ciudadana”, subrayó.

En otro tema, destacó que con la controversia constitucional que impulsaron y que ya admitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, buscan evitar la centralización de los programas sociales.

“No estamos en contra de los derechos que se reconocen, estamos en contra del atropello contra las alcaldías para que prácticamente le tengamos que pedir permiso de todo al gobierno de la Ciudad, y frente a esta amenaza de querer centralizar los programas sociales y querer quitar los programas sociales de las alcaldías, por eso la controvertimos, lo que necesitamos es una disposición que dé más certeza del ámbito de competencias de cada uno de los gobiernos (alcaldías, central y federal) para que todos trabajemos y las personas puedan acceder al ejercicio de sus derechos”, aseveró.

Mauricio Tabe también habló sobre el veto a tres cambios de uso de suelo que realizó al Jefatura de Gobierno, y destacó que los “vecinos le ganamos a las fuerzas oscuras que querían seguir explotando el suelo de Miguel Hidalgo”.

