Cómo cada 20 de junio, familiares y amigos de los jóvenes que hace 16 años murieron en la discoteca News Divine, de la alcaldía Gustavo A. Madero, acudieron a la misa que tradicionalmente se realiza en lo que fuera la discoteca y ahora, es un memorial, un espacio abierto a los jóvenes de la demarcación.

“Para nosotros no pasa el tiempo, no olvidamos, no perdonamos. Lo más que podemos hacer por ellos y su memoria es exigir justicia que hasta el momento no hemos recibido”, dijo María de Lourdes, mamá de Víctor, una de las víctimas.

Durante la homilía, el encargado de encabezar la misa recordó a las familias el dolor que han sufrido por todo este tiempo sin embargo, pero les dijo que es tiempo de “abrazarlos en la memoria” y dejar que en lo terrenal, las autoridades hagan lo propio.

“Cada año, cada aniversario de esta tragedia, cada cumpleaños de ella la voy a recordar hasta el último día de mi vida. Me la arrebataron, se fue muy joven sin conocer ni disfrutar la vida, por eso estamos aquí”, dijo Carmen, mamá de Yolanda, una joven de apenas 14 años que murió en la tragedia.

