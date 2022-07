3 de 4 finalistas de Morena para Edomex, optimistas para acabar con la hegemonía del PRI

Luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que solo serán cuatro los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México, que competirán en la segunda y definitiva encuesta que definirá al ganador, que a la postre se convertirá en el candidato a la gubernatura mexiquense del próximo año, tres de ellos se mostraron optimistas para que acabe la hegemonía del PRI de más de 90 años en esa entidad.

La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte Olivares; el senador Higinio Martínez Miranda y el alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, son los cuatro que decidió la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda que serán incluidos en la medición que se realizará en los próximos días.



“Un honor ser finalista en la encuesta para rescatar al Estado de México. Junto a la maestra Delfina y al Dr. Higinio y Fernando Vilchis, trabajaremos en unidad y con honestidad para derrotar al régimen corrupto.

“Estoy más que listo y seguro que haremos un gran trabajo para acabar con un siglo de abusos del PRI. Además de la unidad por convicción, hay nivel y garantía para la transformación encabezada por nuestro presidente. No tengo ninguna duda”, escribió en su cuenta de Twitter Horacio Duarte.

El alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, se pronunció por un cambio de régimen que saque al Estado de México de la corrupción y el abandono en que se encuentra.

Dijo ser el aspirante que más está creciendo en las encuestas, lo cual le permitirá ganar la contienda interna morenista.

“Me siento muy motivado y más fuerte que nunca por las extraordinarias muestras de apoyo que he recibido durante nuestro recorrido a ras de piso por las comunidades de nuestro estado”, comentó.



Anunció que en los próximos días terminará de recorrer los 125 municipios de la entidad para encabezar la lucha social de los mexiquenses por un cambio de régimen político en la entidad.

“No tengo ninguna duda de que el Estado de México se prepara para una gran transformación, que se gesta desde abajo, en las colonias y en los pueblos, con la gente que se siente identificada y confía en nuestro proyecto”, expresó.

Vilchis Contreras señaló que la verdadera política se construye muy cerca del pueblo, escuchando sus necesidades, entendiendo su realidad y sintiendo en carne propia el enojo de los mexiquenses contra un régimen corrupto e inútil, que hasta el día de hoy mantiene sumido en el abandono al estado más grande e importante del país.

#HagamosHistoria | Estoy sumamente agradecido por todo el apoyo que me han brindado los #mexiquenses durante mi recorrido por el #Edoméx. Siempre he pensado que la política no se hace detrás de un escritorio, sino viendo cara a cara a la gente y escuchando sus necesidades.

