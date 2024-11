Uno de los festivales más de México llega con 5ta edición. A qué me sabes, representa el momento adecuado para conjuntar a buena parte de los mejores exponentes la escena gastronómica, desde chefs hasta bartenders. Por eso, durante 13 días podrás degustar, en sus más de 90 restaurantes y bares, menús exclusivos, experiencias culinarias únicas y más. Si ya se te hizo agua la boca, en Menú te contamos dónde y cuándo será el festival gastronómico A qué me sabes.

¿Qué esperar del festival A qué me sabes?

Este festival, que prácticamente es el Restaurant Week de la capital, que contará con un gran número de experiencias en bares y restaurantes. Entre ellas, y por primera vez en el festival, cinco rutas culinarias llamadas "Exploraciones Gastronómicas", que combinan sabores y creatividad.

Ruta Evian, donde el agua será la protagonista en los menús de alrededor de 10 restaurantes y bares curados para una experiencia 100% fine dining con agua y cocteles exclusivos con sus latas de agua gasificada, entre los que participan Aitana, Bolichera 21, Catamundi, Deigo & Kaito, Galea, Kaito del Valle, Limosneros, Madereros, Palmares Azotea, Siembra Comedor, St Jacques Bistrot y Terraza Cha Cha Cha.

30 restaurantes y bares ofrecerán cócteles especialmente diseñados para el festival con estas bebidas en dos rutas. Ruta Tequila Herradura con Barra California Sur by FISM, Bottega, Café de Nadie, Catamundi, Costela, Fideo Gordo, Long Story Short, Lorea, Maison Artemisia, Marea, Nynias, Oropel, Santo Hand Roll Bar, Tacos Domingo, Taller de Ostiones, Zuzu. Y la Ruta Woodford: Aitana, Eloise, Fonico, Galea, Loretta, Julia Bistro, La Cocina del Bizco, Loretta, Merotoro y NIV.

Ruta US Lamb, con los chefs de 13 restaurantes que resaltarán el sabor del cordero americano en creaciones especialmente creadas para el festival, aquí participan Bao Bao, Barrón, Fónico, Grana, Lo de Julio, Madereros, Maria Ciento38, NIV, Parilla Paraiso, Pat Patz, Sonia, Temporal y Tirasavia. Por otro lado, si visitas los wine bars de la Roma Norte y Cuauhtémoc participantes, podrás probar Vinos de California.

Fechas importantes de A qué me sabes Experiences

Aparta las fechas, porque parte del festival son las experiencias culinarias únicas y exclusivas, con menús especiales para estas fechas y en colaboración con chefs y bartenders mano a mano. Este es el programa de actividades:

21 de noviembre: 6 manos by Evian en el restaurante Galea. Los chefs Michelle Catarata y Rafa Zaga (Galea & Iddi’s) recibirán al chef Pedro Martín (Bulla) en una experiencia gastronómica a seis manos. Este menú exclusivo de seis tiempos captura la esencia y la creatividad de cada chef. La noche será acompañada por una coctelería con Evian water y una selección curada de vinos mediterráneos.

22 de noviembre: Experiencia Tequila Herradura en Travieso. Habrá música, cocteles, y platillos por la chef Alex Suastegui.

27 de noviembre: Noche de Jazz & Woodford en Fónico. Una combinación de bourbon y jazz con cocteles únicos preparados por la guest bartender Ariana Ruiz, música en vivo y platillos especiales creados por el chef Billy Maldonado.

27 de noviembre: California Wine Market en el Hotel Four Seasons, ideal para conocer las diferentes regiones vitivinícolas de la región de California, además de aprovechar precios especiales en compras navideñas de vinos de California. Habrá más de 25 vinos disponibles por copa y por botella a la venta en el Hotel Four Seasons. Cabe destacar que todo el dinero recaudado aquí será donado a la asociación de rescatistas de animales Adoptist.

¿Qué bares y restaurantes participan?

En esta edición de A qué me sabes, participan alrededor de 90 restaurantes y bares, por mencionar algunos están:

Aitana, Alimentari Pasticcio, Bao Bao, Barolo, Barra California Sur by Fism, Barrón, Bolichera 21, Bottega, Café de Nadie, Castacán, Castizo, Catamundi, Catorze, Chan Wi Chon, Ciclo Tienda, Comedor Jacinta, Cosimo Pizzeria, Çuina, Deigo & Kaito, Deigo Sushi, Diamantina Bar, El Marlindo, Elia, Eloise, Eva Sandwichería, Fabia, Fiamma, Ficelle, Fideo Gordo, Fonico, Galea, Grana Sabores de Origen, Iddi's, Isola, Lorea, Jowong, Julia Bistro, Kaito del Valle, Kaminari Ramen, La Cocina del Bizco, Limosneros, Lina, Lo de Julio, Long Story Short, Loretta, Los Sirenos, Loup Bar, Madereros, Maison Artemisia, Maiz Tinto, Malix, Marea, Mari Gold, Maria Ciento38, Merotoro, Mignon Patisserie, Mise en Print, Monsieur Croque, MUX, Ninna Pastificcio, Ninyas, NIV, Oropel, Palmares Azotea, Parilla Paraiso, Pat Patz, Perros del Mar, Polpo, Pubbelly, Saint Jacques Bistrot, Santo Hand Roll Bar, Sepia, Shoma, Siembra Comedor, Siembra Tortillería, Sonia, Soop Noodle Bar, Superette, Taco Santo, Tacos Domingo, Taller de Ostiones by FISM, Tamales Madres, Temporal, Terraza Cha Cha Cha, Tizne, Vacaciones, Vegamo, Via Sol, Vía Virgilio, Zuzu, entre otros.

¿Cuándo será el festival A qué me sabes?

A qué me sabes durará del martes 19 de noviembre al domingo 1 de diciembre de 2024. Recuerda que el festival tiene lugar en múltiples sedes y algunas de ellas, con cenas especiales y exclusivas, para reservar, puedes consultar la disponibilidad y costos en la página oficial de A qué me sabes.