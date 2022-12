Tabasco y Bélgica: los edenes de la producción chocolatera

Tabasco, México y Bruselas, Bélgica son dos sitios que, a simple vista, no parece que tengan algo en común. Territorialmente, están en continentes distintos. El idioma tampoco es algo que compartan y menos la cultura. Entonces, ¿qué podría unir a ambos sitios? La respuesta es muy sencilla: el chocolate.

El también conocido como “alimento de los Dioses” por los aztecas es un dulce afrodisiaco que ha conquistado a miles de personas alrededor del mundo. No obstante, son pocos los países que se destacan por tener los mejores chocolates a nivel mundial. Afortunadamente, México se encuentra en la lista de los mejores productores.



10 de los 17 municipios de Tabasco siembran cacao. Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo concentran el 87% de la producción.

Al año, el país produce 28 mil toneladas de cacao. Eso lo coloca como el octavo productor de este alimento en el mundo, según la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Varios estados de la república contribuyen en la producción de cacao, pero Tabasco se ha coronado como el principal productor a nivel nacional con 66.9% del volumen producido en México. Esto lo coloca como uno de los mejores sitios en donde se crea chocolate en sus diferentes presentaciones.

Por su parte, Bélgica se ha caracterizado por la gran industria de chocolate. En este país hay al menos 15 fábricas y más de dos mil chocolaterías, las cuales generan ventas anuales de más de 12 millones de dólares. Bélgica y Tabasco se colocan como los mejores sitios en donde se produce este dulce. Por esta razón, el país europeo fue invitado este año al Festival del Chocolate en Tabasco en donde siete chocolateros belgas se presentaron por primera vez en el país para compartir el arte culinario del chocolate de Bélgica en compañía de colegas mexicanos.

Diversidad de sabores

Aunque Bélgica y Tabasco sean de los grandes creadores de chocolate, cada uno se destaca por sus diferentes técnicas y presentaciones que los hacen únicos. En el caso de Bélgica, nos encontramos con chocolates hechos con una estructura fina y con una gran cantidad de cacao, lo cual se debe a la nueva tendencia llamada bean to bar. Los chocolateros belgas se han unido a este movimiento, eligiendo sus cacaos favoritos para realizar sus creaciones.

“El cacao de Madagascar se ha convertido en mi grano favorito. Yo trabajo únicamente con esta variedad porque es con el que estoy acostumbrada y es con el que me siento cómoda. Es el que hasta el momento me ha permitido crear mis barras bean to bar y es, incluso, el que me permitió ganar un premio en Bélgica”, señala Maria D’alo, chocolatera que este año fue elegida como la mayor fabricante bean to bar en su país.

Bean to bar: es un movimientoi que surgió en Estados Unidos, el cual busca recuperar los orígenes y sabores reales del cacao. Para ello, los chocolateros cuidan el proceso de creación desde el cultivo de la planta hasta obtener la tableta de chocolate.

Por su parte, Tabasco, en sus chocolates, busca recuperar las tradiciones olmecas elaborando este dulce con ayuda de la regeneración de las últimas plantaciones de cacao criollo el cual le brinda al chocolate ese sabor único que las antiguas culturas prehispánicas lograban obtener. Esto ha llamado la atención a chocolateros del mundo, entre ellos, al belga Olivier Willems, originario de Ostende, quien señaló; “A mí me gusta el chocolate de Sudamérica, me parece que las tradiciones con las que nació el chocolate en esta parte del mundo hacen que el sabor sea aún mejor porque intentan recuperar esas tradiciones que dejaron los pueblos prehispánicos” y agregó “estoy interesado en descubrir los sabores de chocolate en México para utilizar los elementos que nos brindan en mi propia producción y espero que esto me permita innovar”. Este evento permitió celebrar al chocolate, así como el intercambio de sabores entre las culturas de Bélgica y México.





