La gastronomía mexicana es rica en sabores, ingredientes, especias y más, es por ello que en todo el país se reconoce el valor que tiene un buen platillo azteca. Entre los alimentos que más suelen consumirse aquí en el país se encuentran los embutidos, específicamente el chorizo y la longaniza, un producto cárnico que acompaña platillos muy conocidos como los huevos en diferentes presentaciones, enfrijoladas, lentejas, quesadillas y más.

Una de las preguntas que muchas personas se hacen al consumir estos embutidos, es si debe comer o no la piel que envuelve el embutido, así que sigue leyendo esta nota de Menú y descúbrelo.

¿Qué es el chorizo y la longaniza?

De acuerdo con el portal de Larousse, el chorizo es un embutido de carne de cerdo previamente cortada y condimentada con especias y diversos chiles, mismos que le dan ese peculiar sabor tan característico. Su origen tiene cabida en la cocina española, sin embargo poco a poco se popularizó hasta llegar a México.

La editorial señala que dos de las aportaciones más significativas de México, con referente al chorizo, fue justamente la implementación de picante en este, el pimentón también, así como la ingesta de maíz a los cerdos previos a la preparación, ya que este le dio un toque adicional en el sabor que ya se tenía presente.

Actualmente, el chorizo de España es sumamente diferente al que preparamos aquí. El primero suele ser más duro, mientras que el segundo tiene un menor tiempo de vida y es mucho más blando.

Por otro lado, la longaniza no suele ser muy distinta al chorizo; ambas son elaboradas con carne de cerdo. Esta se puede preparar con las mismas especias, o simplemente acompañar con sal y pimienta, suficiente para darle un muy buen sabor a la hora de cocinar.

Las diferencias principales que existen entre ambos embutidos, según datos del sitio La Nevera Española, son: el color, la textura, y en efecto la carne con la que se hacen. Mientras que el color del chorizo es color rojo vivo, la longaniza es color granate, además, la textura del chorizo es más espesa y menos suave que la de la longaniza.

Imagen: Freepik

Comer la piel del chorizo y longaniza ¿es bueno o malo?

Jamón Puro Bellota menciona que no hay una respuesta cien por ciento correcta o incorrecta de si es bueno comer la piel del chorizo y la longaniza, sino que depende de la calidad y la forma en que los productos hayan sido tratados.

En general, esta siempre se puede comer si es elaborada de tripa natural. Esta en realidad no causa indigestión o pesadez estomacal al consumirla. Además, el proceso de desinfección a los que son sometidas las tripas son en extremo riguroso, con ello cualquier persona puede estar más tranquila de que contagiarse por algún agente dañino no es muy probable.

Descubre si es buena la piel de estos embutidos. Imagen: Freepik

No obstante, no todos los sitios donde se compra podemos hablar de elementos naturales, pues hay otras pieles que se hacen a modo sintético o no tan natural como se piensa. Las tripas artificiales se fabrican con celulosa, colágeno u otros elementos previamente autorizados por autoridades sanitarias, sin embargo, si dudas de la calidad de la piel, se aconseja retirarla.

En caso de comprar en tienda o súper, revisa siempre los envoltorios, ya que son los que muchas veces te van a decir si la piel del chorizo o la longaniza es comestible o no. Con la información, no habrá problema en decidir retirarla o consumirla, para disfrutar al máximo su sabor sin temor a que te caigan pesados.

¿Y tú? ¿Eres de los que le quitan la piel a los embutidos? ¿Qué alimentos gustas comer con ellos?

