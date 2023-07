Aunque es un proceso totalmente natural en la vida de la mujer, la menopausia suele generar ciertas molestias físicas que con ayuda de un buen tratamiento, un estilo de vida saludable y con una dieta balanceada, es posible controlarlas.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, la menopausia es un periodo fisiológico en la vida de las mujeres que es condicionado por cambios hormonales y representa la culminación permanente del ciclo menstrual.

Hay varios síntomas desencadenados como la sudoración, sofocos, cambios repentinos de humor, entre otros. Por ello, no es de esperar que los seres humanos hayan buscado la manera de hacerle frente a dicha condición natural, tratando de aminorar en la mayor manera posible los efectos secundarios.

En esta ocasión nosotros te presentaremos una de las bebidas más famosas como remedio al dolor, y otros síntomas generados por ella.

Imagen: Freepik

¿Cuáles son los síntomas de la menopausia?

La menopausia tiene una serie de síntomas que representan la llegada a la vida de la mujer, además de que luego de esta, pueden seguirse manifestando quizá con mayor o menor medida. No hay una regla de qué deba o no deba sentir una mujer que pasa por ella, los síntomas pueden variar no solo en el tipo de estos, sino en la intensidad en que surgen en el cuerpo.

No obstante, sí podemos hacer una lista de los que son más asociados al cambio fisiológico, que son:

Sofocos y sudores nocturnos, los cuales también pueden presentarse a lo largo del día. Cambios notorios en el ciclo menstrual como inhibición de la sangre o flujo abundante. Modificaciones radicales de momento en el humor de la persona como depresión y o ansiedad. Dificultad para conciliar el sueño o inestabilidad para mantener un sueño profundo. Sequedad vaginal e incomodidad al momento de tener relaciones sexuales.

La bebida que puede apoyar en los padecimientos de la menopausia.

El sitio Healthline menciona que existe una bebida que puede ayudar a aminorar las molestias causadas por la menopausia, específicamente el sofoco que las personas padecen, el cual es sumamente molesto y aparece sin avisar.

La infusión de salvia ha sido recomendada para tratar dicho cambio fisiológico. La salvia en sí es una planta de la familia de la menta, hay aproximadamente 900 tipos de esta y es muy popular como apoyo a los síntomas de enfermedades o como apoyo dietético. Posee altos niveles de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que convierten a la planta en una con propiedades “medicinales”.

En el sitio se cita al Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, entidad que menciona la falta de estudios sobre la salvia y sus características medicinales. No obstante, sí se sabe que mucha gente ha utilizado la planta para tratar diversos malestares.

Para preparar una bebida de salvia lo único que necesitas son las ramitas de la planta con todo y las hojas, así como un poco de agua. Deberás limpiar las ramas y agregarlas a una olla con agua, dejar hervir y esperar a que se desprendan todas las propiedades de la planta.

Si deseas eliminar el sabor tan fuerte de la infusión, puedes agregar un poco de limón y miel. Ya sea que quieras dejar la infusión como un té caliente, o dejarlo enfriar, cualquiera de las dos maneras es una buena opción.

Además de la infusión para los síntomas de la menopausia, te recomendamos hacer otras actividades que sean de apoyo, sea como la meditación, yoga y una buena alimentación, la cual te ayudará a que tu cuerpo, en caso de malestar, pueda sentirse sano y fuerte para hacer frente a ello.

Imagen Freepik

