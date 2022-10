Sabores que suenan: así es ser convertir una canción en una deliciosa bebida

¿Te ha pasado que puedes imaginar colores cuando escuchas música? ¿o que puedes saborear algo dependiendo al tono que tenga una palabra? Independientemente de la respuesta, este curioso fenómeno se llama Sinestesia. Se trata de una sensación asociada a un estímulo de cualquier tipo, y esta cualidad es lo que permitió a la Chef Gaby Ruiz crear bebidas de acuerdo a la música que escuchaba.

Sabores que suenan es una serie de colaboraciones entre la chef y diversos cantantes que, de la mano de Cielito Querido Café, logran un nuevo café en el menú que mezcla el talento culinario y el talento musical en un solo vaso.



En esta oportunidad, el cantante elegido fue Siddhartha, cuya voz, se vio materializada en un delicioso chocolate y un pretzel que, de acuerdo con la chef Gaby, son la mejor representación culinaria de lo que es escuchar la voz del musico.

“Desde niña, a mi me pasaba que escuchaba el ruido de un camión, y me sabía amargo. Escuchaba la palabra más aguda de una canción y me sabía a limón o a vinagre. Esto me parecía una locura, pero ahora lo considero un poder mágico”. Dijo la chef, al explicar como la sinestesia le ayuda a “cocinar una canción”.

La chef cuenta que, para crear estas colaboraciones, tiene una libreta, en la que representa los sabores que le producen los sonidos. Llena de símbolos, ella anota las sensaciones que le produce escuchar a un músico nuevo, en este caso Siddhartha.



¿A qué sabe la voz de Siddhartha?

“Su voz es salada, en primer lugar. Tiene notas metálicas, muy mineral. El umami es lo que predomina en su voz, un sabor relativamente nuevo que se descubrió hace 20 años. Es algo que te llena todas las papilas gustativas, la voz de Siddhartha sabe a umami, sabe a amor, sabe a paz, porque llena todo tu paladar. Es especiada porque tiene una sensación nostálgica, que te hace extrañar, suspirar; además de que es mentolada.”

Además del chocolate especiado que se ofrece, también se puede pedir un pretzel con ajonjolí y un dip de tomate y aceituna negra para acompañar este conjunto de sabores. De acuerdo con la chef, el combinar y comer el pan con la bebida es justo el equivalente a escuchar una canción del músico.

¿Cómo probarlo?

Sabores que suenan tiene una peculiar manera de degustar el chocolate que nació de la sinestesia y el talento de la Chef Gaby con “Paraíso Lunar” la canción de Siddhartha de la que surgió esta colaboración. El punto es pedir tu bebida y pretzel, oler un poco el producto, y luego, al momento de probarlo ponerle play a la canción.

De esta manera los sentidos gustativos y los sonidos se juntarán para crear una sensación completa en tu cuerpo. Inclusive, se recomienda cerrar los ojos y dejarse llevar escuchando la canción mientras degustas tus alimentos.

Para el estreno de este volumen de Sabores que suenan, Siddhartha se presentó en el centro comercial Mitikah, en Coyoacán, donde junto a la chef Gaby explicaron los sonidos y la receta del chocolate. El músico toco tres canciones en acústico, una de ellas “Paraíso Lunar” mientras se consumía la bebida y el pretzel.



Este es la tercera ocasión en la que se produce una bebida inspirada en un artista. El primer volumen de sabores que suenan fue en primavera con “Granizado de violetas” una bebida inspirada en un tema musical de Melissa Robles, solista y vocalista de Matisse. EL segundo fue en verano con Los rumberos, creando “Agua de Olas”. Se espera una nueva colaboración con un artista misterioso para el volumen e invierno. Mientras tanto, puedes probar Paraíso Lunar en cualquier sucursal de Cielito Querido.



