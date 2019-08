Restaurantes para comer chiles en nogada en la CDMX 2019 (Actualizada)

Agosto es el mes de los Chiles en nogada. Y los restaurantes se preparan para recibir a sus comensales con sus propuestas sobre este tradicional platillo orgullosamente poblano. Actualmente, hay quienes se apegan a la receta original, mientras que otros que crean su propia versión, pero al final, nadie se queda fuera.

Así que si aún no has probado un #ChileEnNogada, te dejamos una lista de establecimientos donde podrás degustarlo, para que te des una vuelta y no dejes pasar la temporada. Además, la estaremos actualizando semana a semana, agregando nuevos restaurantes para que conozcas las sugerencias que te tenemos.

Testal

Desde a mediados de julio ya está incluido en la carta el chile en nogada. Apegados a la receta original, aquí podrás encontrar la versión más apegada a la tradición. Relleno de carne de res y cerdo picada a mano, nueces y frutos, bañada en salsa de nuez de Castilla (que incluye tequila, mezcal y Jerez).

Aunque ellos lo sugieren sin capear, por lo espeso de la salsa de la nogada, lo puedes pedir antes de ordenar si así lo deseas. Todos los chiles son supervisados, uno por uno, por Marta López, cocinera del lugar y encargada de que cada uno cumpla con las exigencias. Además, ellos se caracterizan por enumerar cada uno de los chiles que sirven. Como sugerencia de la casa, ellos recomiendan maridar el platillo con un Wine Zinfandel 2017, de Napa Valley, California.

Dirección: Dolores 16, colonia Centro

(Foto Cortesía)

Xanat

Será a partir del próximo 15 de agosto que podrás encontrarlo en la carta. Para este año, la chef Jennifer López decidió reinventar el platillo dándole su toque. En lugar de ofrecerlo capeado, lo sirve envuelto en un hojaldre ligero. Sí, se trata de un chile relleno con carne molida de cerdo y res, que mezcla con manzana, durazno, pera y frutos rojos, sazonado con especias, nuez de castilla, queso de cabra, piñon y jerez seco. La presentación también resulta novedosa. En una tabla de madera sirve el chile hojaldrado, a un lado, un puñado de nogada y en un recipiente aparte la crema de nogada con piñones, para que al gusto, el cliente lo decore. La decoración incluye algunas hojas de bugambilia para darle un toque de color al plato. Como sugerencia, la chef ejecutiva, sugiere el maridaje de su chile en nogada con una copa de Taittinger Rose.

Dirección: Dentro del Hotel JW Marriot, en Polanco. Andrés Bello 29, colonia Polanco

(Foto Cortesía)

Arango, cocina de raíces

Aquí el sabor es por partida doble, ya que Alejandro Cuatepotzo presenta dos versiones para degustar del platillo de la temporada. El primero, se trata del tradicional, en el que el chef originario de Puebla, respeta la receta original, un chile relleno de una mezcla de carnes (chambarete y bola) y cerdo (pierna y lomo) ahumadas, que mezcla con frutas originarias de Calpan, Puebla, así como con plátano macho, almendra, piñón, pasas y especias. En cuanto al acitrón, que se encuentra en peligro de extensión, lo sustituye con fruta cristalizada, también de la región poblana. La nogada la prepara con queso de cabra, jerez y nuez de Castilla. Al final, lo decorá con la tradicional granada.

El segundo plato es un chile pasilla relleno de tartán de atún, que se encuentra de manera permanente en su carta, solamente que ahora lo baña con nogada y decora con granada, para quien guste probar una versión diferente. Ya sea el tradicional o el de pescado, en ambos casos, Alejandro lo sirve con pan de agua para acompañar el platillo. En cuanto al maridaje, el chef recomienda acompañarlo con una copa de champagne, vino blanco seco o cerveza.

Dirección: De la República 157, 7º piso, colonia Tabacalera

(Foto Cortesía)

Comal de piedra

Famoso por su taco de lengua, este restaurante a cargo del chef Othón Gayosso ya se unió a este festival del Chiles en Nogada con su propia versión que hasta ahora es de las más elogiadas. De entrada, el chile solo va asado y pelado, desvenado y despepitado. No lo lava, como se acostumbra, para conservar su esencia herbal. Para el relleno, además de las frutas tradicionales y la carne de res y de cerdo, le añade un porcentaje de cordero, que le potencializa la parte cárnica del platillo. La mezcla también incluye piñones, almendras y xoconostle caramelizado en sustitución del acitrón. Para la crema de nogada, la prepara con requesón, nuez de Castilla y leche. En cuanto al maridaje, ellos recomiendan hacerlo con el vino mexicano Rondo Rosé.

Dirección: Colima 65, esquina Frontera, colonia Roma

(Foto Cortesía)

Alba Cocina Local

Para celebrar la temporada de los chiles en nogada, el chef Alejandro Cabral presenta dos versiones de este icónico platillo: uno tradicional y uno vegetariano. Para la receta tradicional Alex preparó un relleno de carne cocida con las pieles de las manzanas, durazno y pera; dándole así a la carne una textura más suave e impregnada con el sabor y aroma de las frutas. En cuanto al vegetariano, además de las frutas y frutos secos del relleno, Alex incorporó hongos, un ingrediente también de temporada, coliflor y quinoa, la cual le da una textura similar a la carne. Ambas versiones de chiles llevan un toque de tequila tanto en el relleno como en la nogada.

Estarán disponibles lo que queda de agosto y todo septiembre; y existirá la posibilidad de disfrutarlos solitos o con maridaje de tequila Herradura. Este maridaje está diseñado por la mixóloga Mafer Tejada quien creó un milk punch que se armoniza con las frutas del relleno.

Dirección: Marsella 80, col. Juárez

(Foto cortesía)