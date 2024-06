El universo del queso es amplio, se adapta a regiones, climas, culturas y los animales disponibles del área a tratar. Al ser el queso tan rico y diverso, Lactography quiere compartir en una cata con maridaje diferentes quesos panamericanos. Le preguntamos a Jéssica Fernández, cheesemonger sobre los quesos que van apresentar en este ejercicio sensorial, a lo cual nos compartió información sobre tres países que estarán en dicho evento.

Dos quesos mexicanos premiados de corteza lavada

"Si bien tenemos muy arraigada nuestra tradición láctea eso no ha impedido que se innove en técnicas y creatividad", expresa Jéssica. Tendremos dos quesos que fueron terminados de madurar en Lactography. Oliva un queso de pasta suave de leche de oveja que se talla con aceite de oliva, se deja madurar por 15 días para que pueda crear una corteza sedosa con moho blanco. El segundo queso de la cata será Funked, de corteza lavada con cerveza de cacao. Ambos se llevaron bronze en el Mundial do Queijo do Brazil

Tres brasileños de talla mundial

Su industria quesera ha dado un brinco enorme en los últimos años, esta en el momento de consolidación de su identidad. De la mano de una industria impecable y un territorio de 8.5 millones de kilómetros sus posibilidades son infinitas. "Probaremos quesos de las Regiones de Santa Catarina y São Paulo. Tres queserías premiadas y el campeón del Mundial do Queijo do Brasil", cuenta Jéssica.

Un azul americano

El movimiento de queserías independientes nació en los años 80s, reafirmo su posición a la vanguardia con el triunfo de los WCA en el 2019 con un queso azul elaborado en Oregon. Hoy es un país que no solo exporta queso, sino conocimiento. Probaremos queso de Wisconsin, la tierra láctea de América.

Estos y otros quesos de edición limitada podrás probar en la cata de Lactography este sábado 15 de junio. De la mano de Georgina Yescas y Jéssica Fernández, experimentarás más de 10 quesos en distintas presentacionescon un maridaje de té, cerveza y cocteles a cargo de Licorería Limantour y pan estará a cargo de La Ruta de la Seda.

