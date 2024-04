No hay quien le diga que no a una cervecita fría, sobre todo ante la ola de calor. Aunque sabemos que su sabor es refrescante, no debemos olvidar cuidar nuestra salud y hay opciones que pueden ayudarnos en esta tarea.

Así que presta atención porque hoy te diremos cuáles son las cervezas con menos calorías, según un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Profeco evaluó cuáles son las cervezas con menos calorías. Foto: Pixabay

¿Cuál es la cerveza que tiene menos calorías?

Refréscate y disfruta del sabor de una cerveza sin dejar de lado lo que le metes a tu cuerpo. La Profeco revisó 50 marcas de esta bebida, las cuales fueron sometidas a parámetros como la presentación, procedencia, contenido de alcohol, contenido neto y su aporte calórico por cada 100 ml.

¡Chan chan chan! Estos fueron los resultados de las "chelitas" con menos calorías:

Miller 64 de 355 ml: 16 kilocalorías.

Michelob Ultra de 355 ml: 24 kilocalorías.

Miller Lite de 949 ml: 25 kilocalorías.

Coors Light de 355 ml: 26 kilocalorías.

Corona Light de 355ml: 26 kilocalorías.

Kloster Light de 355ml: 26 kilocalorías.

Tropical Light de 355ml: 28 kilocalorías.

Tecate Light de 355ml: 29 kilocalorías.

Estas son las cervezas con menos calorías, según Profeco. Foto: ELEVATE / Pexels

Cervezas con mayor aporte calórico

Es normal que como consumidor desees saber cuántas calorías contienen las cervezas que bebes. ¿Cuál es la cara contraria de la moneda? Tal como lo indica la Profeco, estas son las de mayor porte calórico:

Heineken de 250ml: 40 kilocalorías.

Coronita Extra de 210ml: 41 kilocalorías.

Mexicali de 330ml: 42 kilocalorías.

Modelo Negra de 355ml: 47 kilocalorías.

Osadía de 355ml: 58 kilocalorías.

Como consumidor, es importante que conozcas el aporte calórico de tus cervezas favoritas. Foto: Freepik

Consejos para beber cerveza como un experto

Si quieres ser un experto en cerveza, toma en cuenta que hay ciertas prácticas que pueden hacer de tu consumo uno más saludable y hasta te evitarán los molestos síntomas de la resaca. Por ejemplo:

Comienza a una velocidad moderada y olvídate del "¡fondo, fondo!"

Recuerda que combinar diferentes bebidas alcohólicas podría traerte malestares como dolor de cabeza y vomito.

Procura ingerir agua para nivelar los líquidos en la sangre y mantenerte hidratado.

No mezcles la cerveza con medicamentos.

Elige cervezas claras, puesto que las oscuras tienen un efecto más embriagante sobre el organismo.

Todo en exceso es malo y aunque no está nada mal refrescarte con una cerveza, copa o tu trago favorito, es importante moderarnos en las cantidades.

Consume tus copas de alcohol favoritas siempre conociendo su aporte calórico. Foto: Unsplash





