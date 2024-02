La cerveza es una de las bebidas más populares del mundo y no es para menos. Su refrescante sabor hace que la encontremos presente en cualquier fiesta, reunión o evento para acompañar la comida.

Sin embargo, uno de los problemas cuando se ingiere cerveza es la inflamación estomacal, la cual resulta bastante molesta. Esto no nos debe impedir disfrutarla en su versión clara, oscura o artesanal.

Por lo anterior, en Menú te traemos el secreto de cómo debes tomar cerveza para que no te cause malestares.

Cerveza. Foto: Pexels

Leer también El té que baja los triglicéridos y el colesterol

¿Por qué la cerveza causa inflamación?

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) de Estados Unidos, el alcohol aumenta la inflamación en el cuerpo y es responsable del malestar que las personas sienten, incluso en la resaca.

Además, la cerveza contiene dióxido de carbono (CO2) como subproducto de la fermentación. Una sola lata puede llegar a tener 2.5 volúmenes de este gas, el cual termina en la formación de flatulencias y eructos.

De igual manera, esta bebida promueve la producción de ácido estomacal en mayores cantidades de las normales y a su vez hincha las paredes de los intestinos, destaca un artículo de la revista de "Eat This Not That".

Cerveza. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cómo evitar la inflamación después de tomar cerveza?

Para que sigas disfrutando de la cerveza, te traemos un consejo que te ayudará a deshacerte de la inflamación.

Según el NIAAA, la solución a dicho problema tomar cerveza en un vaso y no directamente de la lata, ya que el gas atrapado en el en el contenedor se libera dentro del estómago.

Otra técnica para evitar los efectos del dióxido de carbono consiste en servir el alcohol en un ángulo de 45 grados. Dicha práctica ayuda a la formación de burbujas o espuma, las cuales liberan el gas en cada trago.

Vale la pena destacar que la inflamación por ingerir cerveza no debería generar dolores, náuseas o vómitos. En caso de presentar alguno de los síntomas, será necesario tomarse un descanso para que el cuerpo logre procesar el alcohol.

¡Ya lo sabes! La próxima vez que tú o tus amigos se sirvan un vaso de "cheve" y se haga espuma, no hay razón para burlarse. En realidad, se trata de un buen método para prevenir la hinchazón.





Leer también Quiénes no deben comer pizza

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters