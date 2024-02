¡Hoy se celebra el Día Mundial de la Pizza! Este platillo italiano fusiona el sabor del queso gratinado, pepperoni, salsa de tomate y la textura crujiente de su masa, ingredientes que al verlos te hacen agua la boca.

Aunque en la actualidad hay muchas versiones de la pizza, se cree que la receta original proviene de Nápoles. El cocinero Raffaele Esposito fue el creador de este manjar, cuando le encargaron un platillo especial para la reina Margherita en 1889, según la BBC.

Su aroma y sabor conquistó el paladar de los reyes de Italia y posteriormente el aperitivo se popularizó. Hoy en día no hay quien no disfrute la pizza, pero lamentablemente algunas personas deben tener cuidado al comerla.

Pizza, en todo el mundo se adapta a la región y se come por igual. Foto: Especial

¿Por qué no debemos comer pizza?

Si estabas pensando celebrar el Día Mundial de la Pizza con una rebanada, en Menú te compartimos los motivos por los que no todos pueden degustar dicho platillo.

En el artículo “Ugly Side Effects of Eating Pizza, According to Science” de Eat this, not that! -editorial enfocada en nutrición y salud- se detallan los efectos secundarios que una persona puede experimentar al comer pizza en exceso.

Los especialistas advierten que este alimento contribuye al aumento de peso u obesidad por su contenido elevado de carbohidratos y grasas, las cuales están presentes en el pan y queso.

Por otra parte, los embutidos (salchicha y pepperoni) poseen grasas saturadas que afectan la salud del corazón. Esto se convierte en un problema mayor para las personas en riesgo de insuficiencia cardíaca, explica la American Heart Association de Estados Unidos.

El pan de masa madre, salsa de jitomate y queso son ingredientes básicos de la pizza. Foto: Especial

Es importante mencionar que al comer pizza podemos sentirnos satisfechos, pero dicha sensación suele desaparecer al poco tiempo. La razón detrás de esto es que no aporta nutrientes valiosos, como fibra o vitaminas.

Además, tal como lo indica un estudio publicado por la Acta Pharmacologica Sinica, una rebanada de pizza aporta grandes cantidades de sodio. Y el consumo de sal en exceso incrementa la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular.

La American Heart Association recomienda ingerir menos de mil miligramos de sodio al día. Una sola rebanada aporta entre 600 y mil 500, es decir, si consumes más de dos porciones rebasarías la cantidad que tu cuerpo tolera.

Las personas que tienen dificultades para controlar la presión arterial también deben pensarlo dos veces antes de comer pizza. Y es que abusar del sodio puede desencadenar hipertensión y daños en los riñones, indica el mismo artículo.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Pizza?

Quizá te preguntes por qué un alimento que puede generar efectos secundarios tiene su propio día en el calendario. Pues bien, la UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la pizza en 2007.

Pero la intención de la efeméride no es incentivar el consumo, sino rendir homenaje a la influencia del platillo italiano en varias culturas del mundo. Prácticamente, cada país ha adaptado la preparación con otros ingredientes, por ejemplo, en México se le coloca chile.

Este día puedes comer una rebanada de pizza, siempre y cuando te asegures de complementar tu dieta con vegetales y proteína. Asimismo, procura no exceder la ingesta.





