Prepara una cena plant based para recibir el año nuevo

Las cocinas plant based, vegana y vegetariana están viviendo un gran momento. Atrás han quedado aquellos conceptos que las catalogaban como aburridas o insípidas. Todo lo contrario. Se puede preparar infinidad de platillos igual o más ricos que la cocina “tradicional”. Por ejemplo, la chef Leslie Miranda, del hotel boutique Agata, se unió a la marca mexicana de productos plant based “Plant Squad” para crear un menú muy acorde a la temporada.

“Cocinar plant based no es complicado, más bien no estamos acostumbrados a este tipo de dietas o preparaciones. Yo sé que habrá muchas personas que se pueden cuestionar el preparar algo no tradicional, o que es carne pero, por ejemplo, puedes usarlos para hacer el relleno del pavo o de un rollo de carne.

“En el caso del bacalao, se puede sustituir sin problema con el “atún” sin atún. Yo lo preparé a la vizcaína y lo usé para rellenar empanadas. Para el plato fuerte, preparamos una “pechugas” sin pollo que acompañamos con una salsa de ponche de frutas y un poco de puré de papa. Para el postre, hicimos una tarta de queso vegano. La idea es tener un postre cremoso pero con poca azúcar y no tan graso como los tradicionales”, explica la chef.

Pechugas sin pollo en salsa de ponche



Foto: El Universal

Ingredientes

4 pechugas “sinpollo” Plant Squad

Pimienta negra al gusto

Aceite

Para la salsa de ponche

2 tazas de agua

1 raja de canela

1/4 de taza de concentrado de tamarindo

1/4 de taza de flores de jamaica

1/3 de taza de piloncillo granulado o rallado

1 pz de guayaba en almíbar picada + 3 cdas del almíbar

1/2 durazno o chabacanos en cubos

1/2 manzana en cubos

1 cda de puré de ciruela pasa

Preparacion

1. En una olla, coloca los ingredientes de la salsa de ponche y deja hervir a fuego bajo por una hora hasta que se reduzca el líquido a la mitad. Mueve constantemente.

2. Asa en un sartén con aceite las pechugas sin pollo hasta que se doren por ambos lados.

3. Para servir, córtala y baña con la salsa de ponche. Puedes acompañar con puré de papa.

