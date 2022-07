Por qué no se debe recalentar el café

Casi todos amamos un rico café por las mañanas. Y es que esta bebida, además de ayudarnos a despertar, tiene muchas propiedades benéficas para nuestra salud. Pero si de verdad queremos todos sus beneficios hay que tener cuidado con algunas malas prácticas, entre ellas, el recalentarlo, y te vamos a explicar las razones.

Seguramente te ha pasado que te preparas un café y, por alguna razón, no te lo terminas. No pasa nada, estará listo para el día siguiente ¿no? Pues malas noticias esta decisión que parece de lo más simple puede ser dañina para tu salud.

Si eres un verdadero amante del café esto seguro te interesa.

El café recalentado pierde sus propiedades

Si alguna vez has tomado un café recalentado seguro has notado que ya no sabe ni huele igual

Y es que una de las grandes experiencias que ofrece el café es su olor y, si se recalienta ya no brinda el mismo efecto.



Imagen: Pixabay

Además, Nicolás Artusi, experto en café, en su blog Sommelier de café, explica que la bebida también pierde sus propiedades de sabor "todo lo que se conoce como propiedades organolépticas”.

La razón es que cuando se recalienta, por ejemplo, en el microondas, hay un cambio de PH en la bebida que provoca que el ácido clorogénico que contiene el café se descomponga y se convierta en ácido cafeico y ácido químico

Hasta aquí parece que lo más grave que puede pasarte es que tendrás una taza de café sin aroma y de poco sabor. Pero no es así, los ácidos que mencionamos pueden provocar problemas gástricos.

Y si estás pensando que como utilizas cafetera este no será un problema, estás en un error. Las cafeteras eléctricas mantienen caliente la bebida gracias a una resistencia que solo ocasionará que tu café se amargue lo que podría llevarte a agregarle más azúcar o complementarlo con bocadillos dulces con las consecuencias negativas que ya conocemos, como aumento de peso.

Así que lo mejor es solo preparar lo que se va a beber y tomarlo en la primera media hora después pues, según los especialistas, bastan 2 horas para que el café comience a perder propiedades, sobre todo si le agregaste algún complemento como leche.



Imagen: Pixabay

Leer también: Doña Ángela enseña cómo preparar rompope

Beneficios de tomar café

Ahora que ya conoces la manera correcta de tomar café vamos a hablarte de sus beneficios para que lo disfrutes aún más.

De acuerdo con la fundación AARP, el café es una gran fuente de antioxidantes. De hecho, una investigación publicada en The New England Journal of Medicine demostró que sus compuestos pueden mejorar el microbioma intestinal, es decir las bacterias sanas que promueven la digestión y fortalecen la inmunidad.

El café además ayuda a reducir el llamado estrés oxidativo que daña las células y hace que las personas se enfermen más.

A menos que tengas una contraindicación médica, el café te ayudará a disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 2; también se ha demostrado que es capaz de proteger al corazón, de hecho, todo el sistema cardiovascular se beneficia del consumo de café por lo que hay menos probabilidades de presentar un derrame cerebral o morir por una enfermedad cardiovascular.

Por otro lado, el consumo de café podría reducir en casi un tercio el riesgo de padecer depresión, según investigaciones realizadas por la Facultad de Medicina de Harvard.

Antes de que te emociones mucho, como en todo, la moderación es esencial. Los expertos recomiendan no beber más de 4 tazas de café (de unos 230 mililitros). Es importante decir que eso solo aplica para café negro y no a bebidas como los capuchinos, lattes y macchiatos, que suelen contener grandes cantidades de calorías, azúcar y grasa.

Así que ya lo sabes, disfruta tu café pero sin recalentarlo ni excederte en su consumo.

Leer también: Qué pasa si comes fresas sin desinfectar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters