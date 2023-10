Mónica Patiño está de manteles largos por dos razones: el décimo aniversario de Casa Virginia y el lanzamiento de su libro Frida Kahlo, Los sabores de mi México, un recetario resultado de una recopilación de recetas que han acompañado a la familia Kahlo durante generaciones las cuales Mónica bajo su permiso recreó muy a su estilo.

Este acercamiento con Frida no es casualidad. La chef Mónica siempre se ha sentido cercana a ella. “”no creo en las consecuencias, todo tiene un porqué, no existe la suerte. Hay caminos que se juntan, yo coincidí con Frida. Para mí ella no es extraña, tenemos similitudes: la creatividad, los dolores. Yo tuve caídas de caballo muy fuertes y cuando me dolía la espalda pensaba en ella. Frida muere en el 54’ y yo nazco en el 55’. La filosofía del budismo nos dice que a veces estos flujos mentales se vuelven a encontrar”, expresa la chef y empresaria.

Mónica Patiño está de fiesta con el décimo aniversario de Casa Virginia y libro nuevo.

La cocina de la familia Kahlo en manos de Mónica Patiño

Para comenzar el recetario, se estudiaron los manuscritos familiares, recortes de periódico y fotografías familiares. “El material me lo llevé a un retiro, ahí tuve el espacio para leerlas, elegirlas que irían en el libro y después estandarizarse porque muchas no venían en gramajes. Así entré a su vida. Gracias a la relación que tuve con mi abuela, quien también tenía ese tipo de cocina en la cual había una danza entre México y Europa, entender la cocina de la familia Kahlo me fue familiar ”, comenta.

Es así que en la obra gastronómica acompañada de fotografías de Flavio Bizarri, Mónica divide el recetario en entradas, sopas, antojitos, platos principales, pescados y mariscos, postres y recetas básicas. “Aquí encontrarán tacos de chicharrón con frijoles, manitas de cerdo, sopita de fideo seco a la crema d ejitomate, macarrones con espárragos y hasta conchas con espárragos y jamón gratinadas, una receta que también hacía mi mamá en su época”.

“Fue un viaje muy lindo. Entré a su historia desde los huesos, imaginé a la Casa Azul impregnada de aromas por el tatemado de los jitomates o de los chiles”.

Los 10 años de Casa Virginia

Durante los siguientes fines de semana, los comensales que visten el restaurante tendrán una canasta sorpresa. Los regalos son el azahar: desde el libro de recetas de la familia Kahlo, una botella de tequila, un vermouth, entre las opciones. “Para este festejo haremos la cochinita pibil que hacían mis tías de Mérida, así como una sopa de pescado con chipotle”, comparte Mónica.

Casa Virginia

Dirección: Monterrey 116, Roma Nte.,

Horarios: mar. a dom. de 13:30 a 23:30 hrs. y dom. de 13:30 a 22:30

IG: @casa_virginia

